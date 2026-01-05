بعد الصيام الطويل.. خطوات بسيطة لتحضير الديك الرومي في عيد الميلاد

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد وما يحمله من أجواء عائلية دافئة، تحرص العديد من الأسر المصرية على تحضير مائدة مميزة تجمع بين الطابع التقليدي والمذاق الشهي.

وصفات تقليدية بمناسبة عيد الميلاد

قالت الشيف شيماء خصير ، إن عيد الميلاد المجيد يمثل مناسبة خاصة تجتمع فيها العائلات حول مائدة واحدة، مؤكدة حرصها على تقديم وصفات تقليدية سهلة تساعد الأسر المصرية على إعداد سفرة العيد في المنزل، حتى في ظل غياب مطبخ متكامل داخل الاستوديو.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العيد يأتي بعد فترة صيام طويلة، ما يجعل الإقبال على اللحوم والدواجن والحلويات أمراً طبيعياً، وهو ما يتطلب معرفة طرق الطهي الصحيحة للحصول على مذاق مميز وجودة عالية.

طريقة عمل الديك الرومي

وتابعت أن الديك الرومي يعد من الأطباق الرئيسية على مائدة عيد الميلاد، لافتة إلى أن التخلص من الزفارة والحصول على لحم طري يبدأ باستخدام محلول النقع البراين، والذي يُحضر من الماء والملح والسكر مع إضافة التوابل والأعشاب مثل القرفة والزعتر والروزماري وورق اللورا وشرائح البرتقال والليمون، مؤكدة أن هذا المحلول يناسب جميع أنواع الطيور.

وأشارت إلى أن نجاح الطهي يعتمد أيضاً على تجفيف الطائر جيداً قبل التتبيل، مع تدليك اللحم بالزبدة المتبلة أسفل الجلد، وحشوه بالخضروات والفاكهة الموسمية مثل التفاح والبرتقال، ثم تغليفه بورق الزبدة والفويل قبل إدخاله الفرن على درجة حرارة مناسبة لضمان تسوية متوازنة ولحم عصاري.

تحضير الديك الرومي

ديك رومي كامل (يفضل أن يكون طازجًا).

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

بهارات حسب الرغبة مثل (زعتر، إكليل الجبل، بابريكا، هيل، قرفة).

بصل مقطع شرائح.

ثوم مهروس.

عصير برتقال أو ليمون.

خطوات تحضير الديك الرومي

-غسل الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج، والتأكد من إزالة أي زوائد أو شحوم زائدة.

-خلط زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبهارات المفضلة في وعاء كبير.

-إضافة البصل والثوم وعصير البرتقال أو الليمون.

-وضع الديك الرومى .فالمزيج، والتأكد من تغطيته تمامًا.

-تغطية الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل، أو يُفضل ليلة كاملة.

-إخراج الديك الرومي من الثلاجة وتركه بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة.

-رفع درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية.

-وضع الديك الرومي في صينية فرن كبيرة.

-إضافة الماء إلى قاع الصينية بكمية قليلة.

-تغطية الصينية بورق الألمنيوم.

-إدخال الصينية إلى الفرن وترك الديك الرومي يُطهى لمدة من 2-3 ساعات حسب حجمه.

-إزالة ورق الألمنيوم بعد ساعة ونصف وترك الديك الرومي يتحمّر من جميع الجهات.

-إدخال مقياس حرارة اللحوم في أسمك جزء من الفخذ لمعرفة ما إذا كان الديك الرومي قد نضج.

-إذا كانت درجة الحرارة الداخلية 74 درجة مئوية، فهذا يعني أنه نضج.

-إخراج الديك الرومي من الفرن



