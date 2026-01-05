لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون

ينتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة عيد الميلاد المجيد ، والتي من المقرر موعدها الأربعاء المقبل .

ومنحت الحكومة كافة العاملين في المؤسسات الحكومية إجازة مدفوعة الأجر، لكن هناك بعض الموظفين يتم حرمانهم من الإجازات الرسمية ، نتيجة حاجة العمل لهم.



وأقر القانون عدة ضوابط لتعويض هذه الإجازات بمقابل مادي حال حرمانهم منها.

نصت المادة 50 من القانون، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.



ترحيل الاجازات الاعتيادية

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.



الاجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية



نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:

-15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

-30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

-45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا



موعد إجازة عيد الميلاد المجيد



أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أوضح رئيس مجلس الوزراء،أن ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

