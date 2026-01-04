موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد.. خلي بالك

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026، يبحث عنها عدد كبير من الموظفون بالقطاعين العام والخاص، والتي هناك فئة محرومة من اجازة عيد الميلاد المجيد 2026.

موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد

ينظم القانون أوضاع العاملين خلال الإجازات الرسمية، حيث يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يؤدي فيه عمله.

ونصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق في إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى 13 يوما في السنة.

كما أجاز القانون تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع التزام جهة العمل بمنح العامل أجره عن هذا اليوم مضافا إليه مثلي الأجر، وهو ما يعرف بالأجر المضاعف.

اجازة

فئات لا تحصل على إجازة رسمية بسبب طبيعة العمل

توجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديا وفقا لأحكام القانون.

وتشمل هذه الفئات:

رجال الإسعاف.

العاملون في خدمات النقل والسائقون.

رجال الحماية المدنية.

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي.

العاملون في خدمات الكهرباء.

الأطباء والممرضون في المستشفيات.

رجال الشرطة.

الصحفيون.

عمال المخابز.

عمال محطات الوقود.

هل تكون إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 يوم الأربعاء أم يتم ترحيلها إلى الخميس؟

يتساءل عدد كبير من الموظفين المستحقين لإجازة عيد الميلاد المجيد 2026 عن موعد الإجازة، وهل ستكون يوم الأربعاء أم سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس، في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم الإجازات الرسمية.

وحسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا الجدل بإصدار قرار بأن يكون يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، دون ترحيل الإجازة إلى يوم آخر.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى جميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بالخير، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.

اجازة



وأكد القانون أن استمرار عمل هذه القطاعات خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظا على مصالح المواطنين وضمان انتظام سير المرافق والخدمات الحيوية، مع كفالة الحقوق المالية للعاملين كاملة وفقا لما ينص عليه القانون.

الإجازات الاعتيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية

نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.

وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:

15 يوما في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

45 يوما لمن تجاوز سنه 50 عاما.