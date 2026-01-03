رئيس الطائفة الإنجيلية يوجه خطابا لرئيس الوزراء حول إجازات الأعياد

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، أرسل خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار رقم (346) لسنة 2025، المتعلق بإجازات الأعياد.

وأوضح البيان أن الخطاب أكد أهمية توحيد إجازات الأعياد لجميع المصريين المسيحيين، بما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة، ويسهم في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

جدير بالذكر ، أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يترأس الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، الذي تقيمه رئاسة الطائفة يوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، وذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور كبير من من قيادات ورموز الدولة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال تقديم عدد من الترانيم الروحية والوطنية، وصلاة افتتاحية للقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم ترنيمة جمهورية يقدمها فريق ترنيم الكنيسة، تليها قراءة كتابية يقدمها القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي.

كما يلقي الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، كلمة روحية، على أن يختتم الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي بكلمة يقدم خلالها رسالة الميلاد، متناولًا معاني السلام والرجاء في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

ومن جانبه، صرّح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن رئاسة الطائفة الإنجيلية تحرص هذا العام على تقديم تغطية إعلامية تليق بمكانة الاحتفال ورسالة الميلاد، موضحًا أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، وأضاف أن الاحتفال سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، بما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية داخل مصر وخارجها متابعة الاحتفال والمشاركة في أجوائه الروحية.