محافظ بني سويف: تكثيف النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والأديرة

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات بمحيط الكنائس والأديرة والطرق المؤدية إليها ،ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة لاستقبال احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد يومي 6 و7 يناير 2026

وكلف محافظ بني سويف المعنيين من رؤساء المدن والقطاعات وشركات المرافق بمراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين ،والتأكيد على التواصل بين مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات ، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها

وجدًد محافظ بني سويف توجيهاته لمسؤولى الصحة وشركات الكهرباء والمياه بمراجعة خطة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد،وتوفيرمولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة،مع تكليف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق التام مع الجهات الأمنية المعنية بتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين .