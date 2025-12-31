قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. القطاعات والمرافق تستعد لاحتفالات العام الميلادي الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على خطة المحافظة لإستقبال العام الميلادي الجديد 2026 واحتفالات الأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد"على مستوي المديريات والمدن والمراكز،للتأكد من رفع درجة الاستعداد  بالقطاعات بنطاق المحافظة، مع التأكيد على استمرار وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزتها وإداراتها النوعية للاطمئنان على الخطة التي تم وضعها بهذه المناسبة ومراجعة الخدمات المعينة لتأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت،لمناقشة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية والأمنية للاحتفالات بالعام الميلادي وعيد الميلاد  ،حيث تقدم المحافظ بالتهنئةلكافة أبناء وقيادات المحافظة بالعام الميلادي الجديد 2026، سائلاً المولى"عز وجل" أن يكون عام خير وبركة ، وموجها تهنئة خاصة  لأبناء وقيادات المحافظة من الأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد  6 و7 يناير 2026، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصري بكل الخير والمحبة والتسامح، وأن يديم على مصرنا الغالية نعم الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأشار المحافظ إلى كليفاته لرؤساء المدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية ، وازالة كافة الاشغالات التى تعيق حركة المواطنين ،مع استمرار التواصل بين مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان العام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

كما تم تكليف مسؤولى قطاعات الصحة والتموين وأجهزة وإدارات الأمن وشركات المرافق  بمراجعة خطة الطوارئ،مشددا على اتخاذ الإجراءات والإستعدادات اللازمة مع توفير الأطباء ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، مع رفع درجة الاستعداد وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة بالأقسام الحيوية والكنائس.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مستشفى منفلوط الجديد

2025 عام التحول الصحي الكامل في أسيوط.. 14 مليون خدمة طبية.. طفرة غير مسبوقة بالوحدات الصحية.. استثمارات بالمليارات لتطوير المستشفيات.. وحياة كريمة تعيد رسم خريطة الرعاية

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء| هتشتري ولا هتبيع؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. هتشتري ولا هتبيع؟

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية في 2025| الانتهاء من إعداد 16 مخطط تفصيلي بالمحافظات.. اعتماد نقاط الحيز العمراني لـ 230 مدينة و4758 قرية

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد