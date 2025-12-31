بني سويف.. القطاعات والمرافق تستعد لاحتفالات العام الميلادي الجديد

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على خطة المحافظة لإستقبال العام الميلادي الجديد 2026 واحتفالات الأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد"على مستوي المديريات والمدن والمراكز،للتأكد من رفع درجة الاستعداد بالقطاعات بنطاق المحافظة، مع التأكيد على استمرار وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزتها وإداراتها النوعية للاطمئنان على الخطة التي تم وضعها بهذه المناسبة ومراجعة الخدمات المعينة لتأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت،لمناقشة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية والأمنية للاحتفالات بالعام الميلادي وعيد الميلاد ،حيث تقدم المحافظ بالتهنئةلكافة أبناء وقيادات المحافظة بالعام الميلادي الجديد 2026، سائلاً المولى"عز وجل" أن يكون عام خير وبركة ، وموجها تهنئة خاصة لأبناء وقيادات المحافظة من الأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد 6 و7 يناير 2026، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصري بكل الخير والمحبة والتسامح، وأن يديم على مصرنا الغالية نعم الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأشار المحافظ إلى كليفاته لرؤساء المدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية ، وازالة كافة الاشغالات التى تعيق حركة المواطنين ،مع استمرار التواصل بين مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان العام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

كما تم تكليف مسؤولى قطاعات الصحة والتموين وأجهزة وإدارات الأمن وشركات المرافق بمراجعة خطة الطوارئ،مشددا على اتخاذ الإجراءات والإستعدادات اللازمة مع توفير الأطباء ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، مع رفع درجة الاستعداد وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة بالأقسام الحيوية والكنائس.