وكيل صحة بني سويف يكلف مدير إدارة الطوارئ بالمرور على المستشفيات استعدادا لاحتفالات العام الجديد

كلف الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الدكتور ياسر خيري مدير إدارة الطوارئ بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، لمتابعة جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات، فضلًا عن مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، بمناسبة احتفالات العام الجديد.

وقام مدير إدارة الطوارئ بالمديرية بالمرور على مستشفى بني سويف التخصصي يرافقه خلال الزيارة الدكتور على طبل مدير المستشفى، للتأكد من جاهزيتها الكاملة وشملت الجولة التأكد من جاهزية غرف العمليات، والعناية المركزة والاستقبال ، والتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الاحتفالات، مع التشديد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير السلامة والجودة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات العام الجديد، ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة بني سويف الشاملة لضمان انتظام الخدمات الحيوية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين على مدار الساعة.