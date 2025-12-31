قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمشكلات ومطالب المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح ،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،التي يتم عقدها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف المرافق الخدمية والقطاعات الحيوية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

تضمن اللقاء طرح وبحث عدد من  المطالب والشكاوى المتنوعة، حيث استمع المحافظ للشكوى التي تقدم بها عدد من أهالي قرية الفنت الغربية مركز الفشن من التأخر في توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بأحد الشوارع، حيث أوضح رئيس المدينة أن الشارع المذكور يبعد مسافة قليلة لا تزيد عن 30 مترا من أقرب غرفة لمطبق الصرف.

فيما أفاد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،أنه يجرى العمل على حصر الكتل السكنية المستحدثة لإدراجها ضمن المناطق المستفيدة من مشروع الصرف الصحي بالقرية، وقد كلف المحافظ مسؤولي الهيئة والوحدة المحلية بالمتابعة لسرعة الانتهاء من أعمال الحصر ، تمهيداً لتوصيل الخدمة لتلك المنازل.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق وسرعة اتخاذ مايلزم حيال الشكوى التي تقدم بها أهالي قرية الهرم غروب مركز الواسطى من عدم وجود إنارة كافية على طريق الجيزاوية في الوصلة المؤدية إلى الطريق الصحراوي من جرزا _بزمام المحافظة _ حيث أوضح رئيس المركز إن إجمالي طول الوصلة 3  كم  منها 1.6 كم بزمام مركز الواسطى وهي مرصوفة حتى نهاية حدود المحافظة مع الجيزة  ويوجد بها حاليا أكثر من 20 من أعمدة الإنارة ، وقد وجه المحافظ بالتنسيق مع المختصين من محافظة الجيزة لاستكمال أعمال الإنارة بطول الوصلة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين

وأصدر المحافظ توجيهاته للمعنيين بقطاع الصحة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال شكوى إحدى السيدات مصابة بسرطان في المبيض  ،لضمان واستدامة صرف العلاج المقرر لحالتها،حيث أوضحت السيدة أنها تُعالج على نفقة الدولة في المستشفى الجامعي وكانت تتلقى نوع معين من الأدوية والذي تم تغييره"بناء على فحص وتشخيص أجرته داخل عيادة خاصة"إلى نوع آخر ،وتم الاتفاق على إجراء فحص وأشعة جديدة للاستقرار على نوع العلاج المطلوب،فيما أضاف مسؤول الصحة أن المريضة تم صرف العلاج المقرر لها على نفقة الدولة منذ أيام

وعلى الجانب الإنساني، قرر محافظ بني سويف صرف إعانة عاجلة لسيدة من مركز اهناسيا، مراعاة لظروفها الأسرية والمادية، خاصة وأن زوجها من العمالة غير المنتظمة ولديهما طفلين،بجانب مساعدة آخرى تُصرف من مديرية التضامن، فضلا عن التكليف بتسهيل إجراءات واستيفاء كافة الأوراق اللازمة للتسجيل على منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة "تمهيدا لصرف معاش كرامة للأسرة

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة فورية لسيدة مُسنة من إحدى قرى مركز بني سويف،تعاني من ظروف أسرية واجتماعية خاصة، وتعول حفيداً لها من ابنها_المحبوس على ذمة إحدى القضايا وتوفيت زوجته_ بجانب تكليف التضامن باتخاذ ما يلزم لدراسة حالة الأسرة والسير في إجراءات استخراج معاش تكافل وكرامة للأسرة التي تندرج عليها شروط ومعايير استحقاق المعاش ،فضلا عن التوجيه لوكيل الوزارة بصرف مساعدة عاجلة للأسرة  وإدراجها ضمن خطة توزيع المساعدات العينية والموسمية للجمعيات المركزية والمحلية.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

