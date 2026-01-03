إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، يترقب الملايين من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حصولهم على إجازات رسمية ، ومن المقرر أن توافق عطلة عيد الميلاد المجيد الاربعاء المقبل 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية تمنح لجميع العاملين بالدولة في جدول إجازات 2026.

لكن على الرغم من كونها إجازة رسمية لجميع العاملين ، إلا أن حاجة العمل أحيانا تقتضي عمل بعض الموظفين بأجر مضاعف في ذلك اليوم طبقا لنص القانون .

و طبقا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:



- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.



- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد الجديد 2026.. طبقا للقانون ، يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعم