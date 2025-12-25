قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تفاصيل مشاركة محافظ الإسكندرية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

مشاركة محافظ الاسكندرية في احتفالات عيد الميلاد
مشاركة محافظ الاسكندرية في احتفالات عيد الميلاد
أحمد بسيوني

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإخوة الأقباط الكاثوليك اللاتين، وطوائف الروم الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والكاثوليك، وطائفة الموارنة، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بمشاركة هذه المناسبة الدينية المباركة، التي تجسد معاني المحبة والسلام، وتؤكد في كل عام أن قوة مصر وصلابتها تنبع من التلاحم والترابط بين أبنائها.

واستهل محافظ الإسكندرية جولته بمشاركة طائفة الكاثوليك اللاتين احتفالاتهم بمقر النيابة الرسولية، حيث كان في استقباله المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية في جمهورية مصر العربية، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، وعدد من رؤساء الراهبات والرهبان.

كما شارك محافظ الإسكندرية طائفة الروم الأرثوذكس احتفالاتهم بكنيسة سيدة النياح، وكان في استقباله الأشمندريت سابا أميرهم بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس العرب.

وتوجه المحافظ لتهنئة طائفة الروم الكاثوليك خلال احتفالاتهم بكاتدرائية سيدة النياح، حيث كان في استقباله المطران جان ماري شامي نائب إيبارشية مصر والسودان وجنوب السودان.

كما هنّأ محافظ الإسكندرية الأقباط الكاثوليك خلال احتفالاتهم بكاتدرائية القيامة، بحضور القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد راعي كاتدرائية القيامة، والأب ميشيل شفيق راعي كنيسة العذراء.

وشارك المحافظ طائفة الموارنة احتفالاتهم بكنيسة سانت تريز المارونية، وكان في استقباله الأب شاربل المعوشي.

وخلال كلمته، قدّم محافظ الإسكندرية التهنئة بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام للبشرية جمعاء. وأكد أن معاني الأخوة والتآخي بين أبناء الوطن ليست طارئة ولا وليدة اللحظة، بل هي راسخة في وجدان مدينة الإسكندرية، التي شكلت عبر تاريخها الطويل ملتقى للثقافات والأديان والحضارات، حيث اجتمعت على أرضها، وتمتعت بحقوقها كاملة، وتعايشت في نسيج إنساني واحد، لتقدم نموذجًا حضاريًا فريدًا في التعايش والاندماج.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبات الدينية يجدد التأكيد على أن مصر لا يمكن أن تتقدم إلا بتكاتف جميع أبنائها، مسلمين ومسيحيين، وهي الرسالة التي يحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ترسيخها في كل مناسبة وطنية ودينية، مؤكدًا أن السلام هو رسالة مصر الأولى، وأن الدولة المصرية تدعم ركائز السلام والأمن والاستقرار، وتسعى إلى ترسيخها إقليميًا ودوليًا،بما يحفظ تماسك المجتمع المصري ويعزز قدرته على مواجهة مختلف التحديات.

وأكد المحافظ أن هذا التماسك يعززه الدور الوطني الأصيل الذي تقوم به الكنيسة، والذي يتجلى بوضوح في إسهاماتها الفاعلة في مجالات التعليم والصحة والرعاية المجتمعية، حيث تحتضن الإسكندرية أعرق المؤسسات التعليمية التي أسهمت في بناء أجيال متعاقبة، مشددًا على تقدير المحافظة الكامل لهذا الدور، وحرصها على استمرار التعاون والدعم المشترك بما يدعم مسيرة التنمية، ويرسخ مكانة الإسكندرية الريادية.

حضر الاحتفالات اللواء أركان حرب ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وممثلو وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

الاسكندرية عيد الميلاد الاقباط احمد خالد محافظ الاسكندرية

