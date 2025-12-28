كنيسة القلب الأقدس بالسكاكيني تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد .. صور

احتفلت كنيسة القلب الأقدس، بالسكاكيني، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب نوربيرتو، بمشاركة الأب تيكيه، راعي الكنيسة.

قداس عيد الميلاد

اتسمت الاحتفالات بالصلوات، والترانيم الميلادية التي عكست معاني العيد السامية، وسط مشاركة من مختلف الفئات العمرية.

ويُعد عيد الميلاد المجيد مناسبة لتجديد الرجاء، وتعزيز قيم المحبة والسلام، حيث تبادل المؤمنون التهاني، متمنين أن يعمّ الخير والبركة في قلوب الجميع.

وفي سياق آخر ، نظمت لجنة خدمة شباب ثانوي بإيبارشية المعادي سهرة كيهكية في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية تسبحة كيهك، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وما يقرب من ٢٨٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.