محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة

زار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد. الهيثم عواد المستشار العسكري، ومديري المديريات، وقيادات الأوقاف والأزهر، عددا من الكنائس بمدينة المنصورة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشملت الزيارة كنيسة المسيح الملاك للأقباط الكاثوليك بشارع فريدة حسان بالمختلط، حيث استقبله الأب برنابا منسي راعي الكنيسة وقيادات الكنيسة، كما زار كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بسور المحطة، حيث استقبله القمص ثيودورس بيوك.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة المجيدة، مؤكداً أن أعياد المصريين تمثل دائماً فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، مشيراً إلى أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة والسلام، ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في التعايش والتآخي بين جميع أبنائها.

وفي ختام الزيارة، دعا المحافظ الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار.