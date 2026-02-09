قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي

أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم، بإصابة أكثر من 30 رضيعا بأعراض تسمم بعد تناولهم حليب الأطفال الصناعي “نيوتريلون” من إنتاج شركة دانون الفرنسية.

وأوضح أولياء الأمور أن أطفالهم عانوا من القيء والإسهال وآلام في البطن والخمول، وفي بعض الحالات اضطر الرضع لتلقي رعاية طبية عاجلة في المستشفى.

وأطلقت شركة دانون حملة سحب واسعة النطاق شملت 14 منتجا من أغذية الأطفال و44 دفعة متوفرة في الأسواق الهولندية، بعد الاشتباه في احتواء بعض المنتجات على مستويات مرتفعة من سم السيروليد، الناتج عن بكتيريا العصوية الشمعية (Bacillus cereus).

وأكدت الشركة أن العملية تجري كإجراء احترازي وبالتنسيق مع الهيئة الهولندية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية (NVWA)، مشددة على أنه لم يتم إثبات علاقة مباشرة بين الحليب وأعراض الأطفال حتى الآن.

ويشير خبراء الهيئة الهولندية إلى أن التعرض لسم السيروليد قد يسبب غثيانا وقيئا شديدا وإسهالا، ويشكل خطرًا كبيرًا على حديثي الولادة بسبب احتمالية الجفاف.

وأضاف الخبراء أن السم مقاوم للحرارة ويمكن أن يبقى حتى عند تحضير الحليب بالماء المغلي، مع الاشتباه بأن زيت حمض الأراكيدونيك المستخدم في تصنيع الحليب قد يكون مصدر التلوث.

تجدر الإشارة إلى أن شركة دانون، التي تأسست عام 1919، تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الألبان الطازجة والنباتية والمياه المعدنية والتغذية المتخصصة، ولها حضور في أكثر من 120 دولة حول العالم.

