هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي

أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم، بإصابة أكثر من 30 رضيعا بأعراض تسمم بعد تناولهم حليب الأطفال الصناعي “نيوتريلون” من إنتاج شركة دانون الفرنسية.

وأوضح أولياء الأمور أن أطفالهم عانوا من القيء والإسهال وآلام في البطن والخمول، وفي بعض الحالات اضطر الرضع لتلقي رعاية طبية عاجلة في المستشفى.

وأطلقت شركة دانون حملة سحب واسعة النطاق شملت 14 منتجا من أغذية الأطفال و44 دفعة متوفرة في الأسواق الهولندية، بعد الاشتباه في احتواء بعض المنتجات على مستويات مرتفعة من سم السيروليد، الناتج عن بكتيريا العصوية الشمعية (Bacillus cereus).

وأكدت الشركة أن العملية تجري كإجراء احترازي وبالتنسيق مع الهيئة الهولندية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية (NVWA)، مشددة على أنه لم يتم إثبات علاقة مباشرة بين الحليب وأعراض الأطفال حتى الآن.

ويشير خبراء الهيئة الهولندية إلى أن التعرض لسم السيروليد قد يسبب غثيانا وقيئا شديدا وإسهالا، ويشكل خطرًا كبيرًا على حديثي الولادة بسبب احتمالية الجفاف.

وأضاف الخبراء أن السم مقاوم للحرارة ويمكن أن يبقى حتى عند تحضير الحليب بالماء المغلي، مع الاشتباه بأن زيت حمض الأراكيدونيك المستخدم في تصنيع الحليب قد يكون مصدر التلوث.

تجدر الإشارة إلى أن شركة دانون، التي تأسست عام 1919، تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الألبان الطازجة والنباتية والمياه المعدنية والتغذية المتخصصة، ولها حضور في أكثر من 120 دولة حول العالم.