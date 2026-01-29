قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب في هولندا بسبب اعتداء شرطي هولندي على سيدتين محجبتين

اعتداء شرطي هولندي على سيدتين محجبتين
اعتداء شرطي هولندي على سيدتين محجبتين
القسم الخارجي

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والجدل في هولندا، بعد أن أظهر أحد عناصر الشرطة وهو يعتدي بالركل والضرب بالعصا على سيدتين محجبتين قرب أحد مراكز التسوق الشهيرة في مدينة أوتريخت.

وتظهر اللقطات، التي وثقت الحادثة مساء الاثنين الماضي، الشرطي وهو يمسك بذراع إحدى السيدتين ويقتادها بعنف معلنًا اعتقالها، بينما كانت السيدة الأخرى تسير خلفهما وتقوم بتصوير الواقعة بهاتفها المحمول. وفجأة، وجّه الشرطي ركلة إلى السيدة المصورة دون سبب ظاهر، قبل أن ينهال بالضرب بالعصا على السيدة الأولى، في مشهد أثار صدمة واسعة وانتقادات حادة.

تحقيق رسمي

وفي رد فعل رسمي، أعلنت الشرطة الهولندية فتح تحقيق لتقييم استخدام أحد عناصرها للقوة خلال توقيف سيدتين محجبتين قرب مركز تجاري في أوتريخت، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة الهولندية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “هذه الصور مقلقة وتثير تساؤلات جدية، من بينها شبهة العنصرية»، مؤكدًا أن البلاغات المتعلقة بالحادث «تؤخذ على محمل الجد”.

وأوضح المتحدث أن التحقيق سيشمل مراجعة مقاطع الفيديو المتداولة، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى إفادات الضباط والأطراف المعنية، للتوصل إلى تقييم شامل لما جرى.

اعتقالات دون توجيه تهمة للشرطي

وكشفت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا جرى اعتقالها بتهمة إهانة ضابط أثناء تأدية عمله، كما تم توقيف رجل يبلغ من العمر 39 عامًا بعد محاولته منع عملية الاعتقال وتوجيهه إهانات للشرطي، حيث وُجهت إليه تهم إهانة موظف عام وعرقلة سير العدالة. وأشارت إلى أن الموقوفين سيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق.

في المقابل، لم توجه حتى الآن أي تهمة رسمية إلى الشرطي المتورط في الاعتداء، إذ قالت الشرطة إنه كان «يؤدي عمله» ولا يزال يزاول مهامه بشكل طبيعي، إلى حين انتهاء التحقيق.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش الدائر في هولندا حول استخدام القوة من قبل الشرطة، وملف التمييز والعنصرية ضد المسلمين، وسط مطالب حقوقية وسياسية بإجراء تحقيق مستقل وضمان محاسبة أي تجاوزات محتملة، حفاظًا على الثقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع.

شرطي هولندي هولندا فيديو متداول أوتريخت غضب في هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية

المطيري: مصر مقصداً للأمان ودعم التنمية العمالية في حوض النيل أولوية

ضباط المراقبة الجوية وطياري إيركايرو

بين قمرة القيادة وبرج المراقبة لغة لتأمين الرحلات.. ورشة عمل تجمل المراقبين وطياري "إير كايرو"

حالة الطقس في مصر

حجب جزئي لأشعة الشمس ببعض المناطق مصحوبا برياح.. حالة الطقس

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد