بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
شكرا على الأيام الرائعة.. بيراميدز يودع بلاتي توريه بعد رحيله لأهلي طرابلس

محمد بدران   -  
ميرنا محمود

محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أعلن نادي بيراميدز، رحيل نجم خط وسطه بلاتي توريه، خلال الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، متجهًا إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، امس الأحد.

وكتب بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شكرا بلاتي على الأيام الرائعة".

وجاء انضمام بلاتي توريه إلى أهلي طرابلس؛ بناءً على رغبة حسام البدري المدير الفني المصري للفريق، الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب؛ لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي.

ويمتلك بلاتي توريه سجلًا حافلًا بالبطولات، حيث توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، إلى جانب بطولة إنتركونتيننتال.

