شكرا على الأيام الرائعة.. بيراميدز يودع بلاتي توريه بعد رحيله لأهلي طرابلس

أعلن نادي بيراميدز، رحيل نجم خط وسطه بلاتي توريه، خلال الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، متجهًا إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، امس الأحد.

وكتب بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شكرا بلاتي على الأيام الرائعة".

وجاء انضمام بلاتي توريه إلى أهلي طرابلس؛ بناءً على رغبة حسام البدري المدير الفني المصري للفريق، الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب؛ لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي.

ويمتلك بلاتي توريه سجلًا حافلًا بالبطولات، حيث توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، إلى جانب بطولة إنتركونتيننتال.