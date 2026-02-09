شيكابالا يهاجم بيزيرا: مستواه تراجع.. وراح في سكة الغناء مع الجمهور

انتقد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أسطوره الزمالك السابق، البرازيلي خوان بيزيرا، بسبب مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال شيكابالا، خلال حواره ببرنامج "الكورة مع فايق": "خوان بيزيرا، من ساعة ما ساب ودنه ودماغه راحت في سكة إنه بعد الماتش هيشجع ويغني مع الجمهور، مستواه تراجع".

وأضاف: "كل الكلام ده حلو، بس الناس حبتك عشان اللي بتعمله جوه الملعب، إنت مبقتش اللي الناس حبوه جوه الملعب".

وتابع: "ده الوقت اللي اللعيب الجامد بيبان فيه، لأن الزمالك محتاجك دلوقتي، لازم ترجع النسخة الأفضل ليك جوه الملعب، عشان حب الجمهور يفضل موجود".