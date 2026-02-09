فيديو يكشف الحقيقة.. طبيب يبدأ بضــ.رب مرافق

تجدد الحديث مرة أخرى، عن واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تداول فيديو جديد يثبت تعدي الطبيب في البداية على مرافق المريض.

وكان الطرفان يقفان أمام الأسانسير في المستشفى، حيث كان الطبيب متوجها لرعاية إحدى الحالات وطمأن مرافق الحالة المرضية بأنها بخير ولا تدخل لتدخل عاجل، مطالبا أهل الحالة بالانتظار حتى يعود من العناية المركزة.

وفوجئ الطبيب، بصديق مرافق الحالة يتطاول في الحديث معه أمام الأسانسير ، قائلا: “أنت شغال عندنا ومينفعش تسيبنا ونستنى”، وتبين من الفيديو بدء الطبيب بالاشتباك بالأيدي مع مرافق المريض.

وقال الدكتور المعتدي عليه في مستشفي الباجور في محافظة المنوفية، أنه تعرض لاعتداء داخل المستشفي اثناء عمله وقام أحد المرافقين لمريضه بكسر أنفه.

وأكد في فيديو له علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أنه اثناء عمله في المستشفي كطبيب عظام جاءت إليه حالة مرضية في الاستقبال واطمئن عليها وطلب أشعة منها وذهب إلي العناية المركزة للاطمئنان علي حالة أخري.