فن وثقافة

هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي على أنغام شيرين عبدالوهاب

هاني البحيري
هاني البحيري
محمد زاهر   -  
ميرنا محمود

تألق مصمم الأزياء المصري العالمى هاني البحيري ب "ديفيليه" مبهر خطف أنظار رواد وصناع أسبوع الموضة الفرنسي الأكثر أهمية بالعالم لأحدث تصميماته لصيف وربيع 2026 .


وتألقت العارضات من مختلف دول أوروبا بسواريهات وفساتين زفاف البحيري في أسبوع الموضة الفرنسي على أغاني الميجا ستار شيرين عبد الوهاب التي أضفت المزيد من آجواء الإثارة والابهار فى لافتة من مصمم الأزياء العالمى لدعم عودة الفنانة المصرية بأضخم أسبوع للموضة في العالم متحديا بصوتها  كبرى بيوت الأزياء منها شانيل وديور وفلانتينو.. وغيرها ممن قدمت سواريهاتها علي مختلف الاغاني والموسيقى الفرنسية والغربية .


وأقيم "ديفيليه" البحيري باسبوع الموضة الفرنسي داخل متحف" جيومت " (Musée Guimet) العريق وهو المتحف الوطني للفنون الآسيوية في فرنسا.. وكان ضمن الحضور علياء الصيرفي حرم السفيرة المصري بفرنسا وعدد من زوجات السفراء العرب.

ديفيليه البحيري متحف جيومت أسبوع الموضة الفرنسي هاني البحيري

