بالتايجر... داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا البحيري

تألقت داليا البحيري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون تايجر مع توب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه جاكت بني.

انتعلت داليا البحيري حذاء رياضي مسطح باللون البيج، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البيج، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت دليا البحيري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.