الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور

بالصور .. هاني البحيري يخطف الأنظار في أذربيجان واليونان والسعودية ب 3 "ديفيليهات" ل ربيع وصيف 2026
بالصور .. هاني البحيري يخطف الأنظار في أذربيجان واليونان والسعودية ب 3 "ديفيليهات" ل ربيع وصيف 2026
محمد زاهر   -  
علا محمد

خطف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري الأنظار خلال جولته في أسابيع الموضة في أذربيجان واليونان والسعودية، حيث قدم خلالها ثلاث عروض ضخمة لربيع وصيف 2026.


 

وشهد أسبوع الموضة في باكو، عاصمة أذربيجان، تقديم البحيري لعرضي أزياء برعاية وزارة الثقافة، وبحضور وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، ومشاركة كبرى بيوت الأزياء العالمية من 50 دولة أبرزها فرنسا وروسيا ولبنان والسعودية والبحرين ودول شرق آسيا.

وحرص البحيري على تلبية دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة بتصميماته لأحدث خطوط الموضة العالمية، لدعم احتفالية ضخمة تهدف إلى بناء مدارس لتعليم الفتيات المسلمات في جنوب أفريقيا.

وأختتم البحيري جولته بتكريمه في مهرجان مجلة نيش البريطانية كأفضل مصمم أزياء لعام 2025، بحضور عدد كبير من الفنانين من مختلف الدول العربية، أبرزهم من مصر خالد سليم وأحمد بدير والإعلامي كابتن نور خطاب، وغيرهم.

وكان البحيري قد شارك في أول عرض أزياء تراثي، أقيم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وذلك على هامش معرض "تراثنا"، كمبادرة لدعم الذوق والصناعة المصرية، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت "أيقونة الرياضة" لذوي القدرات الخاصة دينا طارق، بطلة العالم في السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضي، بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى مؤسسة "أولادنا"، الذي أقيم داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يعد هاني البحيري سفيرًا للموضة المصرية والعربية في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وله بصمة مميزة في أسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والإسبانية، إضافة إلى مشاركته في الأردن وكازاخستان، واختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز، حيث يُعرف بـ"الأب الروحي" للحدث، داعمًا لمصممي الأزياء المشاركين، وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما انفرد البحيري على مدى ثلاث أعوام متتالية بتصميم أغلى فستان زفاف في العالم، مما أثبت قدرة صناعة الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.
ارتدت فستان العام الأول الفنانة يسرا اللوزي بقيمة 5 ملايين دولار، والعام الثاني ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا بقيمة نحو 200 مليون جنيه مصري، حيث رُصع بالكامل يدويًا بحبات من الألماس الحر.
وفوجئ الجميع بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر، بلغت قيمته نحو 15 مليون دولار، ارتدته الفنانة مي عمر.

كما قامت منظمة اليونيسكو في فرنسا بتكريم البحيري تقديرًا لتميزه في أسبوع الموضة الفرنسي، وكونه المصري الوحيد المشارك في مواسمه على مدى 15 عامًا، ومساهمته في نجاح "الأورينتال فاشون شو"، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات العربية والدولية، كان آخرها جائزة أفضل مصمم أزياء مصري في العالم العربي بتصويت الجمهور من مهرجان الفضائيات العربية.

