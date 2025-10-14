قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
فن وثقافة

هاني البحيري يخطف الأنظار في عروس الخليج.. ديفيليه لـ ربيع وصيف 2026

هاني البحيري
هاني البحيري
محمد زاهر

تألق مصمم الأزياء المصري العالمى هاني البحيري بديفيليه ضخم خطف الأنظار ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان "عروس الخليج".


شهد ديفيلية البحيري لصيف وربيع 2026 حضور عدد كبير من أميرات دول الخليج العربي وزوجات السفراء العرب وغيرهن من المشاهير من مختلف دول العالم.


أقيم ديفيليه البحيري داخل قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي من تنظيم سما ميراج  بمشاركة عدد كبير من كبار مصممي الأزياء العالميين من دول لبنان والإمارات وإيطاليا واسبانيا وفرنسا.

وكان البحيري قد شارك  في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى  حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق و الصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية  للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة  دينا طارق بطلة العالم فى السباحة و الجمباز و كرة تنس الأرضى  بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والاسبانية وبالأردن وكازاخستان الى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية  التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.


كما إنفرد" البحيري" على مدى ثلاث أعوام على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" بالإضافة الى تكريمه في العديد من المهرجانات العربية والدولية والتى كان آخرها جائزة كافضل مصمم أزياء مصري بالعالم العربي بتصويت الجمهور من مهرجان الفضائيات العريية.

هاني البحيري فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان عروس الخليج مهرجان عروس الخليج ديفيلية البحيري

