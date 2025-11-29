قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
حوادث

على واتساب .. إحالة مدرس أرسل أفلام إباحية لـ تلميذته للمحاكمة الجنائية| خاص

مصطفي رجب

أحالت النيابة العامة المختصة بالجيزة ، مدرس حاسب آلي بمدرسة بمنطقة فيصل ، بتهمة التحرش بفتاة، حيث قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية بدائرة قسم شرطة الطالبية للمحاكمة الجنائية العاجلة . 

تلميحات جنسية و إباحية


وجاء في أمر إحالة المتهم ، في القضية رقم 111049لسنة 2025 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 651 سنة 2025 كلي جنوب الجيزة  لأنه في ٢٠٢٥/٧/٢١ تحرش جنسياً بالطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة  حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطه عليها بأن قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، وكان ذلك بقصد حصوله من المجنى عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية .

كما اعتدى على مبادئ وقيم المجتمع المصري الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمحني عليها الطفلة المجني عليها  بأن نشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) مقاطع إباحية للمجني عليها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق كما عرض بأمن واخلاق المجني عليها للطفلة المجني عليها  للخطر بان ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
 

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ١٦٦ مكرر ، ٢٠٦ مكررا (أ) / ١، ٢٠٦ مكرراً (ب)/ ٢،١ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱ ، ۲۵ ، ۳۷، من القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد ۱ / ۲ ، ٩٦ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقن ١٣٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن قانون الطفل.

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
