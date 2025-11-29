خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل اعترافات زوج رش زوجته بـ«كلور»، في حلوان، لخلافات سابقة بينهما..

حلف اليمين

س: هل ايقنت سلفا مرور زوجتك بهذا الطريق وما أن ظفرت بها حتى ألقيت تلك المادة على وجهها قاصداً بذلك إحداث مستديمة يستحيل برؤها فأحدثت ما بها من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الثابت بالأوراق؟

ج : حصل وانا غلطان

س : ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة كاوية دون مسوغ قانوني لحمله أو حيازته أو إحرازه أو مبرر من الضرورة العملية أو المهنية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق؟

ج : ايوة حصل

س : وما صلتك بالمجني عليها / «أسماء .ا .م»؟

ج: هي تبقى مراتي وقريبتي من بعيد.

س : وهل من ثمة خلافات بينك وبين سالفة الذكر؟

ج : أيوة أحنا في بينا مشاكل من بعد الجواز ب ٣ سنين تقريباً بسبب الماديات والظروف وحشة وانا ظروفي على قدي وهي مش عارفة تعيش بالمستوى ده.

س : وهل تحرر بشأن تلك الخلافات ثمة محاضر أو دعاوى قضائية؟

ج : أيوة هي رفعت عليا قضايا قائمة ٣ مرات وكل مرة كنا بنتصالح.

س : وما الذي انتهت إليه تلك الخلافات؟

ج : انا كنت ساعات بضربها واوديها بيت أهلها بس احنا بقالنا ٣ شهور قاعدين في بيت أهلها وكنت بدفعلهم إيجار لحد ما اتخانقنا في مرة لقيتها غيرت الكالون وطردتني برا البيت من أسبوعين ومرضتش تديني هدومي ف انا دمي كان محروق من ساعتها.

س: وما مدى علمك بشأن القضايا التي رفعتها زوجتك أمام محكمة الأسرة ضدك؟

ج : لأ أنا مكنتش أعرف أنها رافعة عليا قضايا.

س: وما مدى ارتكابك للجريمة المنسوبة إليك؟

ج : أنا فعلاً جيت كلور وحدفته على وشها .

س: وما كيفية ارتكابك للجريمة تحديداً ؟

ج : اللي حصل إن أنا بقالي فترة دمي محروق بسبب اللي مراتي وأهلها عاملينه فيا فى كنت بفكر بقالي فترة انتقم منها وأهلها عشان أشفي غليلي ومكنتش عارف أعمل كدة أزاي ف صحيت أمبارح الصبح حوالي الساعة 7، وقررت أعمل اللى انا عملته.. اشتريت کلور سایب بـ 10 جنيه من محل منظفات في المساكن الاقتصادية وحطيت الكلور فى ازازة صغيرة في كيسة سمرة، ورحت على الشارع الرئيسي في المنطقة اللي مراتي ساكنة فيها وفضلت مستني لحد شفتها ومعاها بنتي الصغيرة واستنيت لحد ما وصلت بنتي للمدرسة ومشيت وراها لحد ما شفتها بتركب الميكر وباص فجريت عليها ولفيت من ورا الميكروباص وأول ما شفتها قمت رامى الكلور على وشها وطلعت أجرى بس هي قعدت تصوت ف الناس في الشارع شافوني ومسكوني.

س: وما تاريخ ومكان ارتكابك للواقعة؟

ج: أنا عملت كدة حوالي الساعة 8 الصبح على الطريق العمومي في المساكن الاقتصادية.

س: وما الدفاع وراء ارتكابك لتلك الجريمة؟

ج: أنا عملت كدة عشان عاوز انتقم منها بسبب اللي عملته فيا وبسبب المرمطة والإهانة اللي هي عملاها وأهلها ولأنها غيرت كالون باب الشقة ومش عارف أدخل البيت وحاجتي وهدومي وورقي كله جوا.

س ومتى قررت ارتكاب تلك الجريمة تحديداً ؟

ج: أنا كنت ناوي آذيها من بدري بس مكنش في فكرة محددة في دماغي، وامبارح الصبح لما صحيت قررت أشتري الكلور واعمل كدة مكنتش مخطط لكدة من بدري.

س: وما هي المادة المستخدمة في ارتكابك للجريمة؟

ج هو كلور خام.

س : ومن أين استحصلت على تلك المادة؟

ج: اشتريتها من محل منظفات مش عارف أسمه في المساكن الاقتصادية بـ 10 جنيه.

س: وما مدى علمك بالطبيعة الكيميائية لتلك المادة وما لها من خصائص؟

ج: أنا عارف أن الكلور لو جه على جلد الانسان ممكن يسببله حروق.

س: وما مدى اتجاه إرادتك إلى استخدام تلك المادة قبل المجني عليها؟

ج: أيوة أنا كنت عاوز أرمي الكلور عليها.