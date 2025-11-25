ماذا يحدث بعد غلق اللجان الفرعية أبوابها وانتهاء التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب؟

تغلق اللجان الفرعية أبوابها بعد انتهاء التصويت فى الساعة التاسعة مساءا حتى إدلاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى بصوته بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وبدء فرز الأصوات تحت إشراف رئيس كل لجنة فرعية أو من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين ويتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة وتحرير محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.

وتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت فيه كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويتولى إدارة الفرز أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات من أعضاء الهيئات القضائية وللمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية مع عدم الإخلال بنظام العمل فى هذه اللجان بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين حددتهم وصرحت لهم الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الاقتراع والفرز.

ويسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الاقتراع وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة وتقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية ويكون للمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة ويتم تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية من اللجان العامة للهيئة الوطنية للانتخابات.