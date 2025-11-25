رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة.

وأكد القاضي

عاصم الغايش، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتبارها حقًا أصيلاً وواجبًا وطنيًا يجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلي أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في سنّ التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز من كفاءة مؤسسات الدولة ويُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.

لافتاً سيادته على أن استكمال العملية الانتخابية لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة في اكتمال البناء التشريعي بغرفتيه؛ مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بما يدعم المنظومة التشريعية للدولة، ويُسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وتهيئة بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة.

كما أشاد سيادته بالإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار من يُمثله، في مُناخ ديمقراطي يُرسخ قيم المشاركة الوطنية، مُثمّنا الجهود التي تبذُلها "الهيئة الوطنية للانتخابات" في تنظيم العملية الانتخابية، وما اتخذته من إجراءات لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية، بما يعكس قُدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية بكفاءة عالية..

صرح بذلك المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.