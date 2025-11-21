قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اعترافات مثيرة للمتهم الأول في قضية شـ. ذوذ العمرانية - خاص

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة شبكة مكونة من 4 أشخاص تخصصوا في اصطياد الشباب من الراغبين في ممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنايات.

واعترف أحد المتهمين خلال التحقيقات بتعرفه علي أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستدرجه ذلك المتهم لمسكنه رغبة منه في ممارسة الفجور فطاوعه وأبصر المتهم الثالث فدلف إلى غرفة داخل المسكن وحسر عن نفسه ملابسه وحسر المتهم الثالث عن نفسه ملابسه وفوجئ بالمتهمين جميعاً اقتحموا الغرفة والثاني ممسكاً بهاتف محمول يقوم بتصويره عاري الجسد وانهالوا عليه ضرباً وهددوه بنشر ذلك المقطع المصور وطلبوا منه مبلغ مالي لعدم نشره فاستكان لهم وارسل عبر الهاتف المحمول للمتهم الرابع مبلغ 12 ألف جنيه مصري وظل محتجزاً لبضع ساعات حتي تركوه يرحل فتوجه للقسم وابلغ.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الخامس طفلاً جاوز سنه الخامسة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز الثمانية عشر سنه ميلادية ارتكب مع آخرين بالعين الآتي خطفوا بالتحايل المجني عليه بأنه وعلى أثر اتفاق اجرامي بين المتهمين جميعاً استدرجه الثالث لمحل الواقعة فأبعدوه عن أعين المارة لإتمام جريمتهم وما أن دلف إلى العين حتى أبصر المتهمين الباقين داخلها.
 
واقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان
هتكوا عرض المجني عليه  بالقوة والتهديد بأن أرغموه على حسر ملابسه واعتدوا عليه ضرباً وما أن حسر عن نفسه ملابسه فبدت عورته وقام الثاني بتصويره بهاتفه المحمول مهدداً إياه بذلك المقطع فتمت الجريمة سابقة الوصف بناء على ذلك.


كما سرقوا المجني عليه كرها عنه بأن استولوا على مبلغ 12 ألف جنيه  حال تعديهم عليه بالضرب كما هددوا المجني عليه بإفشاء المقطع المصور والمتحصل عليه محل الاتهام وذلك لحمله على إرسال المبالغ المالية المتحصلة من سرقته.

شذوذ قضية شذوذ شذوذ العمرانية شبكة شذوذ شاذ مثلي إحالة شبكة شذوذ إحالة شبكة شواذ

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

قرعة الحج

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

جانب من الحدث

تدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا في الوادي الجديد

مستشفي الفرافرة

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

