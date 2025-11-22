قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحريات الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت عن شقة شـ ذوذ العمرانية - خاص

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة شبكة مكونة من 4 أشخاص تخصصوا في اصطياد الشباب من الراغبين في ممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنايات.

شهادة مجري التحريات 

وشهد الضابط مجري التحريات أن تحرياته السرية التي أجراها أكدت صحة الواقعة علي نحو لا يخالف ما شهد به الشاهد الأول باقتياد المتهم الثالث للشاهد الأول علي اثر محادثات دارت فيما بينهم الي شقة سكنية محل الواقعة ولحظة حسر ملابسهما فوجئ بباقي
المتهمين يدخلون عليه الغرفة منهالين عليه ضرباً والثاني ممسكاً بهاتفه المحمول يقوم بتصوير الشاهد الأول مجرداً من الملابس وهددوا بنشر ذلك المقطع والا يرسل اليهم مبلغاً مالياً فطاوعهم لذلك واستولوا علي المبلغ المالي. 

واعترف أحد المتهمين خلال التحقيقات بتعرفه علي أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستدرجه ذلك المتهم لمسكنه رغبة منه في ممارسة الفجور فطاوعه وأبصر المتهم الثالث فدلف إلى غرفة داخل المسكن وحسر عن نفسه ملابسه وحسر المتهم الثالث عن نفسه ملابسه وفوجئ بالمتهمين جميعاً اقتحموا الغرفة والثاني ممسكاً بهاتف محمول يقوم بتصويره عاري الجسد وانهالوا عليه ضرباً وهددوه بنشر ذلك المقطع المصور وطلبوا منه مبلغ مالي لعدم نشره فاستكان لهم وارسل عبر الهاتف المحمول للمتهم الرابع مبلغ 12 ألف جنيه مصري وظل محتجزاً لبضع ساعات حتي تركوه يرحل فتوجه للقسم وابلغ.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الخامس طفلاً جاوز سنه الخامسة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز الثمانية عشر سنه ميلادية ارتكب مع آخرين بالعين الآتي خطفوا بالتحايل المجني عليه بأنه وعلى أثر اتفاق اجرامي بين المتهمين جميعاً استدرجه الثالث لمحل الواقعة فأبعدوه عن أعين المارة لإتمام جريمتهم وما أن دلف إلى العين حتى أبصر المتهمين الباقين داخلها.
 
واقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان
هتكوا عرض المجني عليه  بالقوة والتهديد بأن أرغموه على حسر ملابسه واعتدوا عليه ضرباً وما أن حسر عن نفسه ملابسه فبدت عورته وقام الثاني بتصويره بهاتفه المحمول مهدداً إياه بذلك المقطع فتمت الجريمة سابقة الوصف بناء على ذلك.


كما سرقوا المجني عليه كرها عنه بأن استولوا على مبلغ 12 ألف جنيه  حال تعديهم عليه بالضرب كما هددوا المجني عليه بإفشاء المقطع المصور والمتحصل عليه محل الاتهام وذلك لحمله على إرسال المبالغ المالية المتحصلة من سرقته.

شذوذ لواط سحاق شبكة شذوذ العمرانية إحالة شبكة شواذ في العمرانية شواذ العمرانية شاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

حملات لرفع الاشغالات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

رصف طرق

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

محافظ الغربية

لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد