قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سائحة أجنبية من شرم الشيخ.. أشعر بالأمان وفي انجلترا انتظر الاستشاري منذ 14 شهرا

سائحة اجنبية
سائحة اجنبية
عبدالصمد ماهر

أشادت مواطنة إنجليزية تعالج في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء ، بمستوي الخدمة الطبية المقدمة لها داخل المستشفي  والجودة العالية في مستوي الخدمات المقدمة . 

 وقالت السيدة في مقابلة مع الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، لن أذهب إلى مستشفيات إنجلترا بعد اليوم ، بعدما شاهدت هذا الإهتمام والمستوي الكبير من الخدمات الصحية داخل أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية داخل مصر . 

 وتابعت: في إنجلترا انتظرت 14 شهراً للعرض علي الإستشاري ، هناك أشعر بالخوف من الخدمات الطبية وهنا في مصر ومستشفياتها شعرت بالأمان التام ، لن أذهب إلى مستشفيات انجلترا بعد اليوم . 

 أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حوارًا مع إحدى السائحات الأجنبيات خلال جولته التفقدية بمستشفى شرم الشيخ الدولي،  في إطار متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المصريين والوافدين ضمن مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _ In Egypt, We Care ».

واستمع الدكتور أحمد السبكي إلى تجربة السائحة وتقييمها لجودة خدمات الرعاية الصحية، حيث عبّرت عن شعورها بالأمان والثقة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدة رضاها عن مستوى الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة، وهو ما يعكس التجربة الإيجابية التي تحرص عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية المصري في علاج المرضى السائحين من مختلف الجنسيات.

وأعرب السبكي عن اعتزازه بثقة المرضى الأجانب في الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن هذه الشهادات الواقعية تمثل انعكاسًا مباشرًا لما شهدته منظومة الرعاية الصحية المصرية من تطوير شامل في البنية التحتية، والكوادر الطبية، ونظم التشغيل، ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرعاية الصحية نجحت في تحقيق أكثر من 30 ألف قصة نجاح في تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى الأجانب، القادمين من أكثر من 120 دولة حول العالم، داخل منشآتها الصحية، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة الرعاية الصحية المصرية وقدرتها على تقديم خدمات طبية تنافسية بمعايير عالمية.

وأضاف أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد النماذج الرائدة لمنشآت الهيئة في مجال السياحة العلاجية، لما يتمتع به من تجهيزات طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وخدمات متكاملة تُراعي الجوانب الطبية والإنسانية، بما يضمن تجربة علاجية آمنة ومتميزة للمرضى الوافدين.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية التزام الهيئة بمواصلة تطوير خدماتها الطبية وتعزيز ثقة المرضى من داخل مصر وخارجها، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، متمنيًا الشفاء العاجل للمريضة واستمتاعها بإقامتها في مصر.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أطلقت منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _ In Egypt, We Care» كنافذة رقمية متكاملة للتعريف بخدمات منظومة الرعاية الصحية المصرية المتقدمة، وتسهيل التواصل مع المرضى من داخل مصر وخارجها، بما يعكس جودة الخدمات الصحية ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية إقليميًا ودوليًا.

وللدخول على المنصات الرسمية لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر _ In Egypt, We Care" على الرابط التالي:

https://linktr.ee/InEgyptWeCare

هيئة الرعاية الصحية جنوب سيناء الخدمة الطبية مواطنة إنجليزية الدكتور أحمد السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء .. ردد أفضل ما قاله النبي ليلا للوقاية من كل سوء

ما يُحدثه المطر

يذكر بالموت والبعث.. خطيب المسجد النبوي: ما يُحدثه المطر بالأرض دليل حسي

الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

بحفاوة تليق بالمعجزة: الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

بالصور

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد