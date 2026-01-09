سائحة أجنبية من شرم الشيخ.. أشعر بالأمان وفي انجلترا انتظر الاستشاري منذ 14 شهرا

أشادت مواطنة إنجليزية تعالج في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء ، بمستوي الخدمة الطبية المقدمة لها داخل المستشفي والجودة العالية في مستوي الخدمات المقدمة .

وقالت السيدة في مقابلة مع الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، لن أذهب إلى مستشفيات إنجلترا بعد اليوم ، بعدما شاهدت هذا الإهتمام والمستوي الكبير من الخدمات الصحية داخل أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية داخل مصر .

وتابعت: في إنجلترا انتظرت 14 شهراً للعرض علي الإستشاري ، هناك أشعر بالخوف من الخدمات الطبية وهنا في مصر ومستشفياتها شعرت بالأمان التام ، لن أذهب إلى مستشفيات انجلترا بعد اليوم .

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حوارًا مع إحدى السائحات الأجنبيات خلال جولته التفقدية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، في إطار متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المصريين والوافدين ضمن مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _ In Egypt, We Care ».

واستمع الدكتور أحمد السبكي إلى تجربة السائحة وتقييمها لجودة خدمات الرعاية الصحية، حيث عبّرت عن شعورها بالأمان والثقة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدة رضاها عن مستوى الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة، وهو ما يعكس التجربة الإيجابية التي تحرص عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية المصري في علاج المرضى السائحين من مختلف الجنسيات.

وأعرب السبكي عن اعتزازه بثقة المرضى الأجانب في الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن هذه الشهادات الواقعية تمثل انعكاسًا مباشرًا لما شهدته منظومة الرعاية الصحية المصرية من تطوير شامل في البنية التحتية، والكوادر الطبية، ونظم التشغيل، ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرعاية الصحية نجحت في تحقيق أكثر من 30 ألف قصة نجاح في تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى الأجانب، القادمين من أكثر من 120 دولة حول العالم، داخل منشآتها الصحية، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة الرعاية الصحية المصرية وقدرتها على تقديم خدمات طبية تنافسية بمعايير عالمية.

وأضاف أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد النماذج الرائدة لمنشآت الهيئة في مجال السياحة العلاجية، لما يتمتع به من تجهيزات طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وخدمات متكاملة تُراعي الجوانب الطبية والإنسانية، بما يضمن تجربة علاجية آمنة ومتميزة للمرضى الوافدين.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية التزام الهيئة بمواصلة تطوير خدماتها الطبية وتعزيز ثقة المرضى من داخل مصر وخارجها، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، متمنيًا الشفاء العاجل للمريضة واستمتاعها بإقامتها في مصر.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أطلقت منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _ In Egypt, We Care» كنافذة رقمية متكاملة للتعريف بخدمات منظومة الرعاية الصحية المصرية المتقدمة، وتسهيل التواصل مع المرضى من داخل مصر وخارجها، بما يعكس جودة الخدمات الصحية ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية إقليميًا ودوليًا.

وللدخول على المنصات الرسمية لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر _ In Egypt, We Care" على الرابط التالي:

https://linktr.ee/InEgyptWeCare