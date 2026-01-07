الرعاية الصحية تطلق مبادرة عيّد واطمّن لتعزيز الوعي الصحي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة مجتمعية تحت شعار ''عيّد واطمّن''، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي، وتقديم خدمات وقائية مباشرة للمواطنين خلال فترات التجمعات والاحتفالات.

وتُنفذ المبادرة بالتعاون بين الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة لرضاء المنتفعين ووحدة المبادرات والتوعية الصحية بالهيئة، وبالتنسيق مع الفروع بالمحافظات، وتشمل محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان"، حيث جرى تنفيذ أنشطة المبادرة داخل عدد من الكنائس وأماكن التجمعات، بما يعكس حرص الهيئة على الوصول للمواطنين في مختلف المواقع.

وشملت فعاليات مبادرة ''عيّد واطمّن'' تقديم خدمات الكشف المبكر لمرض السكري وقياس ضغط الدم، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية حول الممارسات الصحية السليمة ودورها الفعّال في الوقاية من الأمراض المعدية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية، والحد من انتشار الأمراض، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن توزيع هدايا توعوية لتعزيز الرسائل الصحية لدى المواطنين.

وتأتي المبادرة في إطار تكامل الجهود الوقائية والتوعوية مع خطة الهيئة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث تم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وانتشار الفرق الطبية وفرق التوعية الصحية، وتكثيف الجولات المرورية الميدانية على المنشآت الصحية، وانعقاد غرف الطوارئ المركزية والفرعية بفروع الهيئة بالمحافظات، بما يعكس النهج الشامل الذي تتبعه الهيئة في الجمع بين الجاهزية الطبية والخدمة المجتمعية والوقاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق مبادرة ''عيد واطمّن'' يعكس التزام الهيئة بتعزيز مفاهيم الوقاية الصحية، والتواصل المباشر مع المواطنين، خاصة خلال فترات الاحتفالات، بما يدعم الحفاظ على الصحة العامة ويخفف العبء المرضي.

رؤية متكاملة تقوم على الاستعداد الطبي المسبق

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على الاستعداد الطبي المسبق، والتواجد الميداني، والتوعية الصحية، بالتوازي مع ضمان جاهزية المنشآت الصحية واستمرارية تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للمواطنين.

وأكدت الهيئة استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية، دعمًا لرؤيتها في تعزيز الوقاية الصحية، وتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها بشكل عادل وآمن ومستدام لكافة المواطنين.