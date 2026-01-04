من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والنقابة في مجالات التدريب الطبي المستمر، وتبادل قواعد البيانات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل والاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن أطباء مصر يمثلون ثروة قومية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تحسين أوضاعهم وتذليل كل العقبات لتسهيل مهمتهم في قيادة الفريق الصحي بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تطوير الكوادر الطبية

وأضاف أن التعاون مع نقابة الأطباء يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتأهيل وتطوير الكوادر الطبية واستثمار العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المنظومة وتحسين جودة الخدمات.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تفعيل مشروع مركز النقابة للتعليم المهني المستمر (Syndicate Center for Ongoing Professional Education _ SCOPE) لتدريب الأطقم الطبية داخل مستشفيات الهيئة وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية، مع التوجه لتوقيع بروتوكول تعاون مع النقابة لاستغلال مراكز التدريب المهني وتقديم برامج تعليم طبي مستمر للأطباء في مختلف التخصصات، بما يواكب التطورات الطبية العالمية ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

كما تم بحث مراجعة منظومة التعاقدات للأطباء وتبادل قواعد البيانات مع النقابة للاستفادة من خبرات الممارسين العامين ومن بلغوا سن المعاش، بما يسهم في دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان استمرارية وجودة الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التعاون مع نقابة الأطباء خطوة محورية نحو بناء كوادر طبية مؤهلة لتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، بهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منظومة الخدمات الصحية، مؤكدًا استعداد النقابة الكامل للتعاون بما يحقق الصالح العام ويخدم المنظومة الصحية الوطنية، متابعًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أمل ليس فقط للمواطن وإنما لمقدمي الخدمات الصحية بما أحدثته من إعادة هيكلة وإصلاح شامل للنظام الصحي.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي.