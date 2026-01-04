قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والنقابة في مجالات التدريب الطبي المستمر، وتبادل قواعد البيانات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل والاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن أطباء مصر يمثلون ثروة قومية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تحسين أوضاعهم وتذليل كل العقبات لتسهيل مهمتهم في قيادة الفريق الصحي بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

تطوير الكوادر الطبية

وأضاف أن التعاون مع نقابة الأطباء يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتأهيل وتطوير الكوادر الطبية واستثمار العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المنظومة وتحسين جودة الخدمات.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تفعيل مشروع مركز النقابة للتعليم المهني المستمر (Syndicate Center for Ongoing Professional Education _ SCOPE) لتدريب الأطقم الطبية داخل مستشفيات الهيئة وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية، مع التوجه لتوقيع بروتوكول تعاون مع النقابة لاستغلال مراكز التدريب المهني وتقديم برامج تعليم طبي مستمر للأطباء في مختلف التخصصات، بما يواكب التطورات الطبية العالمية ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

كما تم بحث مراجعة منظومة التعاقدات للأطباء وتبادل قواعد البيانات مع النقابة للاستفادة من خبرات الممارسين العامين ومن بلغوا سن المعاش، بما يسهم في دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان استمرارية وجودة الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التعاون مع نقابة الأطباء خطوة محورية نحو بناء كوادر طبية مؤهلة لتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، بهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منظومة الخدمات الصحية، مؤكدًا استعداد النقابة الكامل للتعاون بما يحقق الصالح العام ويخدم المنظومة الصحية الوطنية، متابعًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أمل ليس فقط للمواطن وإنما لمقدمي الخدمات الصحية بما أحدثته من إعادة هيكلة وإصلاح شامل للنظام الصحي.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي.

الرعاية الصحية أطباء مصر التأمين الصحي الشامل الفريق الصحي SCOPE مركز النقابة للتعليم مراجعة منظومة التعاقدات للأطبا نقيب أطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

قاتلة أطفال دلجا

تأييد قرار إحالة أوراق المتهمة بقتـ.ل صغار دلجا وزوجها إلى المفتي

الضحية

أدهم دفع حياته دفاعا عن صديقه.. تفاصيل مقـ.تل عامل دليفري بالمنيرة الغربية| صور

الواقعة

منعته من الغش.. إخلاء سبيل طالب ووالدته تعديا على معلمة بسلاح أبيض بأكتوبر

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد