مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات المرحلة الأولى.. إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بمستشفيات الرعاية الصحية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاحها في إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، محققة نسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، بما يعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة للمنتفعين داخل منشآت الهيئة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توطين التخصصات الطبية الدقيقة داخل منشآتها، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات عالية الدقة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية تضاهي المراكز الطبية العالمية، ويحد من الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التوجه يأتي مدعومًا بامتلاك الهيئة كوادر طبية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية، تم تأهيلها وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الإكلينيكية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات ومجمعات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددها 43 مستشفى ومجمعًا طبيًا، نجحت في إجراء نحو 200 ألف عملية جراحية متقدمة وذات مهارة عالية في مختلف التخصصات الطبية، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية توطين الخدمات الصحية المتقدمة داخل المحافظات.

مستشفى أطفال النصر التخصصي

وأشار إلى أن مستشفى أطفال النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد يضم مركزًا متكاملًا ومتخصصًا لجراحات قلب الأطفال، تم تجهيزه وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والتدخل الجراحي والرعاية المركزة.

فيما أوضح رئيس الهيئة أن تكلفة جراحات القلب المفتوح خارج منظومة التأمين الصحي الشامل قد تتجاوز 700 ألف جنيه، بينما لا يتحمل المنتفع بالمنظومة سوى 482 جنيهًا فقط كحد أقصى كنسبة مساهمة طوال فترة الإقامة، مؤكدًا أن المنظومة توفر حماية مالية حقيقية للمواطنين وتحقق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية المتقدمة.

واختتم السبكي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية للمنشآت الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

