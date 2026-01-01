قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العلاج في بيئة صحية آمنة .. الرعاية الصحية: استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي

عبدالصمد ماهر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (93) بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية المتعلقة بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين منظومة التشغيل بالهيئة ومنشآتها في جميع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، معربين عن تمنياتهم بأن يحمل العام الجديد مزيدًا من التقدم لمسيرة العمل الوطني نحو التنمية الشاملة والازدهار.

وخلال الاجتماع، أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4874) لسنة 2025، بشأن نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية في 5 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان إلى الهيئة، وذلك في إطار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وافق مجلس الإدارة على إنشاء وحدة للغسيل الكلوي بسعة 20 سريرًا بمركز طب أسرة سلوا بحري بمحافظة أسوان، بهدف خدمة مرضى الغسيل الكلوي وتسهيل حصولهم على العلاج بالقرب من محل إقامتهم، بما يضمن انتظام العلاج في بيئة صحية آمنة ومتكاملة.

 مستهدفات التطوير المستدام لمنظومة الرعاية الصحية

وخلال الاجتماع، تم استعراض واعتماد الإطار العام للتقييم والمتابعة للاستراتيجية العامة للهيئة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وضمان تحقيق مستهدفات التطوير المستدام لمنظومة الرعاية الصحية وفقًا لأعلى معايير الجودة، كما ناقش المجلس التعديلات النهائية للهيكل التنظيمي للهيئة وذلك تمهيدًا لاعتماده.

وتابع مجلس الإدارة التقرير الشهري لموقف المؤشرات المالية الخاصة بالهيئة خلال شهر نوفمبر 2025، وأكد رئيس المجلس استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي.

واختُتم الاجتماع بتكريم الكوادر المتميزة بالهيئة خلال عام 2025، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل، وهم: الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (93) كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام أطباء مصر، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، كما شارك عبر تقنية الزووم كل من الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.

