أيمن عاشور: مستشفى جامعة الجيزة الجديدة إضافة نوعية للرعاية الصحية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة يُعد إضافة استراتيجية نوعية لمنظومة المستشفيات الجامعية في مصر، ويجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء نظام صحي حديث متكامل ومستدام، قادر على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز السياحة الصحية

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال فعاليات افتتاح المستشفى صباح الثلاثاء، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي للسياحة الصحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

146 مستشفى جامعي تدعم المنظومة الصحية

وأوضح عاشور أن افتتاح المستشفى يمثل خطوة نوعية تعزز دور المستشفيات الجامعية، وتؤكد قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية ارتفع إلى 146 مستشفى على مستوى الجمهورية.

32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية، مؤكدًا أن ما يقرب من 32 مليون مواطن استفادوا من خدماتها خلال عام 2025.

390 ألف عملية جراحية و38 ألف سرير

وأضاف أن المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية جراحية ذات مهارات متقدمة، وتضم أكثر من 38 ألف سرير، من بينها قرابة 5 آلاف سرير رعاية مركزة بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى 1200 حضانة.

كوادر طبية وتعليمية متكاملة

وأكد عاشور أن المستشفيات الجامعية يعمل بها أكثر من 30 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين والإداريين، بما يضمن تقديم خدمة صحية وتعليمية متكاملة، مشددًا على أنها تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية في مصر.

مدبولي يشهد افتتاح المستشفى الجامعي

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويُعد المستشفى التعليمي الجديد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث جرى تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية المتطورة، ويضم عددًا من الأقسام التخصصية، تشمل غرف عمليات حديثة، ووحدات عناية مركزة، وعيادات خارجية متكاملة، وأقسام طوارئ مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة.