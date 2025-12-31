قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة ميدانية لرئيس هيئة الرعاية الصحية بالسويس لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أحمد السبكي
أحمد السبكي
أ ش أ

 بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، مع محافظ السويس طارق حامد اليوم/الأربعاء/ بدء الإجراءات التنفيذية لقرار نقل تبعية المستشفى العام، واستكمال منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.


جاء ذلك خلال جولة للدكتور السبكي في محافظة السويس، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في أعقاب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى السويس العام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.


وأكد السبكي - خلال اللقاء - أن نقل تبعية مستشفى السويس العام إلى الهيئة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل داخل المنظومة الصحية بالمحافظة؛ بما يضمن توحيد نظم التشغيل ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الهيئة والمحافظة يعد ركيزة أساسية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.


وعقب اللقاء، تفقد رئيس الهيئة مركز طوارئ مستشفى السويس العام، حيث أكد أن المركز سيدخل الخدمة نهاية شهر يناير المقبل، لتقديم خدمات طبية متقدمة للحالات الحرجة والطوارئ، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.


وأوضح السبكي أن مركز الطوارئ يضم طاقة استيعابية تشمل 40 سرير عناية مركزة، إضافة إلى أسِرة الإقامة الداخلية للمرضى، و5 غرف عمليات مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية؛ بما يدعم تقديم خدمات متكاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.
وأكد رئيس الهيئة، استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس؛ لضمان تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.


من جانبه، ثمَّن محافظ السويس، الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي السويس، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضع رضاء المواطن في مقدمة الأولويات، وتستهدف تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

محافظ السويس التأمين الصحي الرعاية الصحية

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

