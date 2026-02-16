الداخلية السورية: تفكيك شبكة لتزوير البطاقات الأمنية والعسكرية في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير محررات رسمية بمدينة حلب.

وأوضحت الداخلية السورية، أنت الخلية كانت تزور البطاقات الأمنية والعسكرية وتروجها بين المدنيين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن الأول من مارس المقبل هو الموعد النهائي لاستلام طلبات تسوية أوضاع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمناطق حلب وإدلب ودير الزور والرقة.

وفي صباح يوم الاثنين، أفاد تليفزيون سوريا بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع.

يعد ذلك الانتهاك استمرارا في اختراقات إسرائيلية متواصلة وكسرا للقانون الدولي والمقررات الأممية.