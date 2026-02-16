قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القدس والأقصى تحت الحصار في رمضان.. المسجد المبارك يتحول لثكنة عسكرية والاحتلال ينشر آلاف الجنود بالمدينة المحتلة

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
ناصر السيد

يحمل شهر رمضان من كل عام، تطورات كبيرة في مدينة القدس المحتلة حيث يقصد المسلمين في فلسطين المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه، طوال الشهر الكريم، في ظل إجراءات تعسفية إسرائيلية واستنفار أمني حول المدينة المحتلة إلى ثكنة عسكرية.

المسجد الأقصى في رمضان

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، يوم الاثنين، عن إتمام استعداداتها العملياتية لشهر رمضان 2026، حيث نشرت مئات الضباط في أنحاء العاصمة، مع التركيز بشكل خاص على البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأعلنت سلطات الاحتلال أن الشرطة ستنشر عناصرها على مدار الساعة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومحيطهما وفي أيام الجمعة - التي تُعتبر تقليديًا أكثر أيام رمضان حساسية - ستتوسع عمليات الانتشار الأمني ​​بشكل ملحوظ، حيث سينتشر آلاف الضباط في دوائر أمنية متعددة المستويات تمتد من معابر القدس إلى أزقة البلدة القديمة.

القدس ثكنة عسكرية إسرائيلية في رمضان

ووفقًا لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، من المتوقع أن تُصدر الحكومة حوالي 10,000 تصريح دخول للفلسطينيين في الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة - على غرار ترتيبات العام الماضي - مع العلم أن الأعداد النهائية ستعتمد على قرارات حكومة الاحتلال.

وأكدت شرطة الاحتلال أنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي، "بغض النظر عما يقوله السياسيون"، وفقًا لما ذكره مسؤولون، في إشارة واضحة إلى الخطاب السياسي المتكرر الذي غالبًا ما يظهر قبيل رمضان.

وقال برافرمان: "لا توجد أجهزة كشف المعادن"، 

تصاعد التوترات المحيطة بشهر رمضان

تزامن شهر رمضان في القدس مرارًا وتكرارًا مع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة.

في عام 2021، تصاعدت الاشتباكات الليلية عند باب دمشق وعلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى مواجهة أوسع مع حماس في غزة. 

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إنه في العام الماضي، حلّ شهر رمضان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، وعلى الرغم من المخاوف من التصعيد، تم تجنب أعمال عنف واسعة النطاق إلى حد كبير في القدس، على الرغم من أن الشرطة أفادت بإحباط عدة محاولات لإثارة الاضطرابات في الأماكن المقدسة.

وأشارت الشرطة إلى أن الاستعدادات شملت تنسيقًا مكثفًا مع بلدية القدس، ونجمة داود الحمراء، والأوقاف الإسلامية، وغيرها من الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة.

يوم الجمعة، ستُفعّل الشرطة إجراءات أمنية مشددة على شكل دوائر متدرجة، بدءًا من نقاط التفتيش على معابر القدس وصولًا إلى المسجد الأقصى، مع تعزيزات كبيرة تحسبًا لأي تجمعات كبيرة.

سيتم تشجيع استخدام وسائل النقل العام، ومن المتوقع إغلاق بعض المناطق المحيطة بالبلدة القديمة أمام المركبات الخاصة بزعم تنظيم حركة المرور بشكل آمن.

تحت الحصار في رمضان القدس والأقصى المسجد المبارك ثكنة عسكرية المدينة المحتلة المسجد الأقصى في رمضان ثكنة عسكرية إسرائيلية المسجد الأقصى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان

البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد