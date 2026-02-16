قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
أخبار البلد

الهيئة الإنجيلية تحتفل بجائزة صموئيل حبيب للعمل الأهلي

الهيئة الإنجيلية تحتفل بجائزة "صموئيل حبيب للعمل الأهلي" بحضور وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة
الهيئة الإنجيلية تحتفل بجائزة "صموئيل حبيب للعمل الأهلي" بحضور وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة
أ ش أ

 نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة في القاهرة، احتفالية جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي، وذلك بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على تأسيس الجائزة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر - في كلمته خلال الاحتفالية، "يَسرُّنِي أنْ أرحِّبَ بحضَرَاتِكُم جميعًا في احتفاليَّةِ جائِزَةِ صموئيلْ حبيبْ للتميُّز في العَمَلِ الاجتماعيّ، هذهِ الجائزةُ التي تُعَدُّ مِنْ أبرَزِ الفَعَاليَّاتِ والأنشِطَةِ التي تحرِصُ الهيئةُ القبطيُّةُ الإنجيليَّةُ للخدماتِ الاجتماعيَّةِ على تنظيمِهَا، دعمًا لمُنظَّماتِ المجتمعِ المَدَنِيِّ، وتعزيزًا لدورِهَا الحَيَوِيِّ، وترسيخًا لقِيَمِ وثقافةِ العملِ المُجتَمَعِيِّ والتطوُّعيّ".

وأضاف "بدايةً أودُّ أنْ أشكرَ فخامةَ الرئيسْ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يَبذُلُهُ منْ جُهودٍ مُخلِصةٍ لأجلِ رِفْعَةِ بلادِنَا الغاليةِ وريادَتِهَا وتقدُّمِهَا عَلَى جَميعِ الأصعِدَةْ، وأُعرِبُ عن خالصِ تهنئتي للسادةِ الوزراءِ والمحافظينَ الذين تمَّ تجديدُ الثقةِ لهم، وكذلك الجُدُد، متمنِّيًا لهم دوامَ التوفيقِ والسدادِ في خدمةِ الوطن.

كما أرحِّبُ بأُسرَةِ الراحِلِ الدكتورِ القسِّ صموئيلْ حبيبْ، التي تَحضُرُ مَعَنَا احتفالَنَا اليومْ".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية "أوجِّهُ جزيلَ الشُّكرِ لكافَّةِ الجهودِ المبذولةِ من لِجانِ جائزة صموئيل حبيب"، لافتا إلى أنه في هذا العامِ نحتفلُ بمرورِ 25 عامًا على إطلاقِ هذهِ الجائزةِ التي تخلِّدُ اسْمَ الراحلِ الدكتور القس صموئيلْ حبيبْ، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ الأسبقْ، ومؤسِّسِ الهيئةِ القبطيَّةِ الإنجيليَّةِ للخدماتِ الاجتماعيَّة.

وأضاف "لقد آمنَ صموئيلْ حبيبْ بأنَّ خدمةَ الإنسانِ هي في جَوْهَرِهَا طاعةٌ حقيقيَّةٌ لله، وأنَّ الإيمانَ يجبُ أنْ يُترجَمَ إلى عملٍ حيٍّ يلمِسُ احتياجاتِ البشرِ ويصونُ كرامَتَهُم. ومِنْ هذا الإيمانِ العميقِ انطلقَ في عَطَائِهِ، فتَرَكَ أثرًا إنسانيًّا واسعًا تجاوزَ زمانَه، وظلَّ حاضرًا ومُلهِمًا لأجيالٍ متعاقبةٍ، داعيًا إلى خدمةِ الإنسانِ بلا تمييزٍ وتقديمِ المحبَّةِ والعطاءِ بغضِّ النظرِ عن أيِّ اعتباراتٍ أو انتماءاتْ، لهذا أثَّرَ الدكتور القس صموئيلْ حبيبْ تأثيرًا كبيرًا في المُجتَمَع، وترك إرثًا فكريًّا وعمليًّا يشهدُ عنْ قلبٍ مخلِصٍ في حبِّ وطنِهِ وأبناءِ وطنِهِ، محبَّةً عمليَّةً بالقولِ والفعلْ".

وأشار زكى إلى أننا اليومَ لا نحتفلُ فقطْ بتسليمِ جائزةٍ، بل نعلنُ بهذا الاحتفالِ أنَّنا نقدِّمُ التشجيعَ لكلِّ المهتمِّينَ بالعملِ المجتمعيّ، ونذكِّرُ أنفُسَنا دائمًا بأهمِّيَّةِ دورِ كلِّ إنسانٍ في بناءِ الوطنِ والحفاظِ عليهِ وتنمِيَتِه، وبأنَّ هذا العملَ مسؤوليَّةٌ وطنيَّةٌ واجبةٌ، وأمانةٌ نحملها تُجاهَ بلادِنَا.

وتُعد جائزة «صموئيل حبيب» واحدة من أبرز الجوائز الوطنية في مجال العمل الاجتماعي التطوعي في مصر، والتي تحتفي بالقيادات والمؤسسات التي تركت أثرًا مجتمعيًا حقيقيًا في مجالات التنمية الشاملة، ودون تمييز.

الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الرئيسْ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

