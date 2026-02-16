قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استجابة لشكاوى المواطنين.. البيئة تتصدي لحرق المخلفات العشوائي بالجيزة

التنمية المحلية والبيئة تتصدي لحرق المخلفات العشوائي بالجيزة
التنمية المحلية والبيئة تتصدي لحرق المخلفات العشوائي بالجيزة
حنان توفيق

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة بمنطقة منشية البكاري بحي الهرم، للقضاء على بؤر الحرق العشوائي للمخلفات وإطارات السيارات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة محافظة الجيزة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حفاظاً على جودة الهواء وصحة المواطنين.


حملة موسعة بمنطقة منشية البكاري بالهرم

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ حملة موسعة بمنطقة منشية البكاري بالهرم لرصد مصادر الأدخنة والروائح الكريهة الناتجة عن حرق "الكاوتش" والأسلاك، بالإضافة للوصول إلى موقع فرز عشوائي مخالف وإزالته بالكامل مع رفع كافة نواتج المخلفات المتراكمة في الموقع.


وتم تحرير محضر رسمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد صاحب موقع الفرز المخالف لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنسيق ميداني رفيع المستوى بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقيادات محافظة الجيزة ورؤساء أحياء الهرم وكرداسة، وتكليف فرق المتابعة بالمرور المستمر لرصد أي بؤر حرق عشوائي أو أنشطة غير مرخصة والتعامل معها فوراً.

وأكدت وزير التنمية المحلية والبيئة، أننا "لن نتهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تؤثر سلباً على البيئة، وتطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات هو السبيل الوحيد لضمان بيئة نظيفة وآمنة لكل المواطنين."

وزيرة التنمية المحلية والبيئة منشية البكاري منشية البكاري بحي الهرم مخلفات الجيزة

