محمد الشناوي في تشكيل الأفضل بمجموعات أمم أفريقيا
نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب
احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية
رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية
محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاحها في إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، محققة نسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، بما يعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة للمنتفعين داخل منشآت الهيئة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توطين التخصصات الطبية الدقيقة داخل منشآتها، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات عالية الدقة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية تضاهي المراكز الطبية العالمية، ويحد من الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التوجه يأتي مدعومًا بامتلاك الهيئة كوادر طبية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية، تم تأهيلها وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الإكلينيكية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات ومجمعات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددها 43 مستشفى ومجمعًا طبيًا، نجحت في إجراء نحو 200 ألف عملية جراحية متقدمة وذات مهارة عالية في مختلف التخصصات الطبية، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية توطين الخدمات الصحية المتقدمة داخل المحافظات.

مشيرًا أن مستشفى أطفال النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد يضم مركزًا متكاملًا ومتخصصًا لجراحات قلب الأطفال، تم تجهيزه وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والتدخل الجراحي والرعاية المركزة.

فيما أوضح رئيس الهيئة أن تكلفة جراحات القلب المفتوح خارج منظومة التأمين الصحي الشامل قد تتجاوز 700 ألف جنيه، بينما لا يتحمل المنتفع بالمنظومة سوى 482 جنيهًا فقط كحد أقصى كنسبة مساهمة طوال فترة الإقامة، مؤكدًا أن المنظومة توفر حماية مالية حقيقية للمواطنين وتحقق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية المتقدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية للمنشآت الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل .

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مستشفي النصر

