صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم خلال فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على بدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات من صندوق المنطقة الحرة لمدة ستة أشهر، عن الفترة من يناير 2026 وحتى 30 يونيو 2026 وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم حقوق أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

محافظ بورسعيد يصدق على صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات

وأعلن المحافظ أن صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات سيبدأ اعتبارًا من الأثنين المقبل، حيث تم التصديق على صرف بدل المنطقة الحرة بإجمالي مبلغ 14 مليون و 720 ألف و 400 جنيهٱ، وذلك لعدد 67 جهة مستحقة.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تضع دائمًا في مقدمة أولوياتها دعم الفئات التي أفنت سنوات عملها في خدمة الوطن، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وضمان حقوقهم.