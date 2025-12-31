قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
محافظات

مجلس بورسعيد التنفيذي يصدق على إقامة شلترين لايواء الكلاب الضالة

محافظ بورسعيد يهنىء أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين. 

واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، عرفانًا بتضحياتهم الغالية من أجل أمن واستقرار مصر.

وخلال كلمته، هنأ محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية على مدار العام الماضي، والتعاون المثمر مع السادة النواب، والذي أسفر عن إنجاز العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطن البورسعيدي.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع السادة النواب في عدد من الملفات المهمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويلبي تطلعات الشارع البورسعيدي، معربًا عن أمله في أن يكون العام القادم مليئًا بالإنجازات والنجاحات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء، ومدينة بورفؤاد، والنواب، في كافة الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين،  كما أعلن المحافظ عن بدء العمل الفعلي لشركة النظافة الجديدة بالكامل اعتبارًا من أول يناير، موضحًا أن 89٪ من معدات الشركة قد وصلت بالفعل إلى محافظة بورسعيد، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مطالبٱ  أن أي مخالفة يتم رصدها من قبل المواطنين يتم إرسالها فورًا إلى الأحياء المختصة، ليتم التعامل معها في حينها من خلال شركة النظافة.

وخلال فعاليات الجلسة صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد على الطلب المقدم بشأن اطلاق اسم الراحلة المعلمة نيفين الحسيني على إحدى مدارس الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد تخليداً لذكراها الطيبة وتكريماً لمسيرتها الحافلة بالعطاء والذي جاء كمطلب شعبي من أبناء المحافظة لبصماتها الواضحة في قطاع التعليم ببورسعيد، وكذا التصديق على طلب إطلاق اسم الشهيد سامي عزيز جرجس والشهيد حسن محمد محمود الديب على احدى الطرق والميادين والمدارس.

كما تم التصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص ٥٠٧٢,٤م٢ تقريباً من الأرض السابق تخصيصها لحديقة الحيوان ببور فؤاد لاقامة شيلتر لايواء الكلاب الضالة بمدينة بورفؤاد . والموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص مساحة ٣٠٣٠ م ٢ من الحظائر ارقام ٧ و ٨ و ٩ بالقابوطي الجديد (حي الجنوب ) لانشاء شيلتر لايواء الكلاب الضالة ، والتصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص مساحة ٦٠٦ م٢ من  الحظائر أرقام ٧ ، ٨، ٩ بالقابوطي الجديد (حى الجنوب)  كمستشفى بيطرى بديلاً عن المستشفى البيطرى القائمة بمنطقة بالميرا لمديرية الطب البيطرى ، وذلك لتكامل الخدمات البيطرية بالمنطقة

وبشأن الطلب المقدم من النائب أحمد فرغلى والخاص بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة ۱۰۰۰۰م ۲ بحى الجنوب (  الاماراتي ) لأقامة مجمع أزهرى للبنين والفتيات من مرحلة رياض أطفال حتى المرحلة الثانوية، تمت الموافقة المبدئية مع إرجاء الموضوع لحين توفير المخصصات المالية من الازهر الشريف لإنشاء المعهد . وبشأن الطلب المقدم من كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانه ببورسعيد بشان تخصيص قطعة أرض في حدود ۳۰۰۰ م بحى الزهور ليقام عليها مبنى خدمي لإنشاء خدمات جديدة للكنيسة (  دار أيتام ، إقامة لخدمة ذوى الهمم ، دار مسنين ، حضانة للأطفال ) تمت الموافقة المبدئية لحين التصديق من مجلس الوزراء على أن يتم افتتاح المبنى خلال عاميين

ووافق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٤٥٥م٢ بحي الجنوب منطقة محمد مهران  لشركة الجنوب للمقاولات العامة لإنشاء محطة خرسانة مركزية لتنفيذ ١١١ عمارة اسكان اجتماعي بحق الانتفاع ، والموافقة على مذكرة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٤٥٥م٢ تقريبا بحى الجنوب منطقة محمد مهران لشركة الفتح للمقاولات العمومية والتوريدات لانشاء محطة خرسانة جاهزة للمشروع.

التصديق على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من شركة سيفكو للتجارة والمقاولات لتجديد مدة  الترخيص كأشغال مؤقت لقطعة الأرض المقام عليها مخزن المعدات لشركة سيفكو للتجارة والمقاولات لمدة عام ويجدد

والتصديق على مذكرة إدارة الأملاك بشأن تعديل تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها لجمعية التثقيف الفكري لصالح مديرية التضامن الاجتماعي والعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة لذوي الهمم وإدخال فئة عمرية جديدة

كما شهدت فعاليات الجلسة التصديق على مذكرة إدارة الأملاك بشأن طلب أحمد العربي السيد الزيدى لتجديد مدة حق الانتفاع بالأرض المقام عليها المخبز الافرنجي الكائن بمنطقة السلام تمليك أمام مدرسة أحمد شوقي بحى العرب على ان تكون قيمه مقابل حق الانتفاع طبقاً للقيمة المحددة من اللجنة وايضا مذكرة إدارة الاملاك بشأن إعادة التعاقد وحق الانتفاع بالأرض المقام عليها المخبز الكائن منطقة ((۲٥A) بلال بن رباح بحى الزهور باسم ورثة عاطف شفيق جاد الله وآخرين وذلك طبقا لقيمة مقابل انتفاع الذي تحددة اللجنة المختصة بمديرية الاسكان.

بورسعيد بورفؤاد المجلس التنفيذي محافظ بورسعيد

