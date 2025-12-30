أشاد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بفرق العمل من أسرة الجامعة، مثمنًا جهودهم المخلصة التي أسهمت في نجاح استضافة جامعة بورسعيد لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعكس حجم العمل المؤسسي والتخطيط الجاد الذي تنتهجه الجامعة خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن إنجاز العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة بورسعيد اجتماعه الدوري صباح اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 (الجلسة رقم 216)، برئاسة رئيس الجامعة، حيث استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، موجهًا الشكر للمهندس محمد السيد عضو المجلس على دعمه المستمر ومشاركته الإيجابية الدائمة للجامعة وللمنظومة التعليمية بوجه عام.



وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بقرب حلول العام الميلادي الجديد 2026، كما قدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.



رئيس جامعة بورسعيد: عام من العمل الجاد يثمر نجاحًا تاريخيًا

وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته البالغة بنجاح الجامعة في استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بالجامعة وتدشين شركة “إنجاز”، وذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن الجامعة تشرفت بحضور الفعاليات كل من الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب السادة رؤساء الجامعات الحكومية، موجّهًا لهم خالص الشكر لتشريفهم جامعة بورسعيد ومشاركتها هذه المناسبة المهمة.



وأكد رئيس الجامعة أن ظهور الجامعة بالمظهر المشرف خلال هذه الفعاليات هو نتاج عام كامل من الجهد والعمل المتواصل، والذي تحقق بفضل تكاتف وإخلاص جميع فرق العمل، موضحًا أن الجامعة نجحت في تحقيق أكثر من المستهدف في خطتها الاستراتيجية خلال هذا التوقيت، وهو ما انعكس في الإقبال المتزايد من مؤسسات وكيانات كبرى للتعاون مع الجامعة، لما تتمتع به من مصداقية وإمكانات متميزة.



وقدم رئيس الجامعة، باسم أسرة جامعة بورسعيد، خالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، تقديرًا لدوره الداعم ومشاركته الإيجابية في كافة نجاحات الجامعة، من خلال تقديم مختلف سبل الدعم المادي والمعنوي.



وعلى صعيد القرارات، وافق مجلس الجامعة خلال اجتماعه على منح درجة الماجستير لـ14 باحثًا، كما وافق على منح درجة الدكتوراه لـ10 باحثين، أعقب ذلك مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.