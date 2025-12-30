قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل
بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: عام من العمل الجاد يثمر نجاحًا تاريخيًا
محمد الغزاوى

أشاد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بفرق العمل من أسرة الجامعة، مثمنًا جهودهم المخلصة التي أسهمت في نجاح استضافة جامعة بورسعيد لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعكس حجم العمل المؤسسي والتخطيط الجاد الذي تنتهجه الجامعة خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن إنجاز العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
 

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة بورسعيد اجتماعه الدوري صباح اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 (الجلسة رقم 216)، برئاسة رئيس الجامعة، حيث استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، موجهًا الشكر للمهندس محمد السيد عضو المجلس على دعمه المستمر ومشاركته الإيجابية الدائمة للجامعة وللمنظومة التعليمية بوجه عام.
 

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بقرب حلول العام الميلادي الجديد 2026، كما قدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.
 

وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته البالغة بنجاح الجامعة في استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بالجامعة وتدشين شركة “إنجاز”، وذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن الجامعة تشرفت بحضور الفعاليات كل من  الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب السادة رؤساء الجامعات الحكومية، موجّهًا لهم خالص الشكر لتشريفهم جامعة بورسعيد ومشاركتها هذه المناسبة المهمة.
 

وأكد رئيس الجامعة أن ظهور الجامعة بالمظهر المشرف خلال هذه الفعاليات هو نتاج عام كامل من الجهد والعمل المتواصل، والذي تحقق بفضل تكاتف وإخلاص جميع فرق العمل، موضحًا أن الجامعة نجحت في تحقيق أكثر من المستهدف في خطتها الاستراتيجية خلال هذا التوقيت، وهو ما انعكس في الإقبال المتزايد من مؤسسات وكيانات كبرى للتعاون مع الجامعة، لما تتمتع به من مصداقية وإمكانات متميزة.
 

وقدم رئيس الجامعة، باسم أسرة جامعة بورسعيد، خالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، تقديرًا لدوره الداعم ومشاركته الإيجابية في كافة نجاحات الجامعة، من خلال تقديم مختلف سبل الدعم المادي والمعنوي.
 

وعلى صعيد القرارات، وافق مجلس الجامعة خلال اجتماعه على منح درجة الماجستير لـ14 باحثًا، كما وافق على منح درجة الدكتوراه لـ10 باحثين، أعقب ذلك مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

