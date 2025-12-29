جولة تفقدية لرئيس رعاية بورسعيد بمستشفى السلام لمتابعة تطوير وحدة العلاج الطبيعي وتوسعة قسم الطوارئ

أجرى الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مرورًا ميدانيًا على مستشفى السلام بورسعيد في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، والمتابعة الميدانية المستمرة وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة،

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير وحدة العلاج الطبيعي، والوقوف على مستجدات خطة توسعة قسم الطوارئ، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة للمستشفى، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة تلقي الرعاية الصحية للمنتفعين.

جولة تفقدية لرئيس رعاية بورسعيد الصحية بمستشفى السلام لمتابعة تطوير وحدة العلاج الطبيعي وتوسعة قسم الطوارئ

واطّلع الدكتور أحمد حسن سالم خلال المرور على جاهزية الأقسام المستهدفة، وسير العمل بها، ومعدلات الأداء، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتطوير، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون تأثر أثناء تنفيذ الأعمال.

و شدد على ضرورة التنسيق بين الفرق الطبية والإدارية والهندسية، بما يحقق الإستفادة القصوى من أعمال التطوير، ويراعي معايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الصحية.

ويأتي هذا المرور في إطار خطة فرع الهيئة ببورسعيد لتحديث البنية التحتية للمستشفيات التابعة، وتطوير أقسام الطوارئ ووحدة العلاج الطبيعي، بما يسهم في تعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الطارئة وتقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل