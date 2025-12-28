تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية.. محافظ بورسعيد يكرم عددا من قيادات المشروعات

كرم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والدكتور محمد الغندور، مستشار المحافظة للمشروعات، وذلك تقديرًا لجهودهم المتواصلة وإسهاماتهم البارزة في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المحوري الذي تقوم به المهندسة هويدا شميس، مؤكدًا أن بصماتها الواضحة انعكست على سرعة وجودة تنفيذ العديد من المشروعات، من خلال المتابعة الدقيقة، والعمل الميداني، والتنسيق المستمر، بما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الإنجاز وفق أعلى المعايير .

تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية محافظ بورسعيد يكرم عدد من قيادات المشروعات

كما ثمن المحافظ جهود الدكتور محمد الغندور، مشيرًا إلى أن خبراته الاستشارية ورؤيته التخطيطية كان لها بالغ الأثر في دعم اتخاذ القرار، ودفع عجلة المشروعات، والتغلب على التحديات التنفيذية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا بالغًا بتكريم النماذج المتميزة والعناصر الفاعلة، إيمانًا بأن العمل الجماعي وروح الإخلاص والتفاني هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن البورسعيدي.

من جانبهما، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة، بما يواكب طموحات الدولة وخططها التنموية.