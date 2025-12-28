قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل
مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025
صالح بكري: شكرا لأهلنا في مخيمات عسكر ونابلس لإقامة عزاء لوالدي محمد بكري
محافظات

تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية.. محافظ بورسعيد يكرم عددا من قيادات المشروعات

تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية محافظ بورسعيد يكرم عدد من قيادات المشروعات
تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية محافظ بورسعيد يكرم عدد من قيادات المشروعات
محمد الغزاوى

كرم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والدكتور محمد الغندور، مستشار المحافظة للمشروعات، وذلك تقديرًا لجهودهم المتواصلة وإسهاماتهم البارزة في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المحوري الذي تقوم به المهندسة هويدا شميس، مؤكدًا أن بصماتها الواضحة انعكست على سرعة وجودة تنفيذ العديد من المشروعات، من خلال المتابعة الدقيقة، والعمل الميداني، والتنسيق المستمر، بما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الإنجاز وفق أعلى المعايير .

تقديرًا لجهودهم في دعم التنمية محافظ بورسعيد يكرم عدد من  قيادات المشروعات

كما ثمن المحافظ جهود الدكتور محمد الغندور، مشيرًا إلى أن خبراته الاستشارية ورؤيته التخطيطية كان لها بالغ الأثر في دعم اتخاذ القرار، ودفع عجلة المشروعات، والتغلب على التحديات التنفيذية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا بالغًا بتكريم النماذج المتميزة والعناصر الفاعلة، إيمانًا بأن العمل الجماعي وروح الإخلاص والتفاني هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن البورسعيدي.

من جانبهما، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة، بما يواكب طموحات الدولة وخططها التنموية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التنمية

