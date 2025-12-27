النوة وصلت بورسعيد.. برق ورعد وأمطار غزيرة والمحافظة ترفع درجة الاستعداد| صور

وصلت نوة عيد الميلاد إلى محافظة بورسعيد حيث شهدت سماء المحافظة إضاءات البرق و علت أصوات الرعد و هطلت الأمطار بغذارة على احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد

جاء هطول الأمطار عقب أجواء شتوية معتدلة على مدار الايام الماضية تواكبت مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ٦٩ فى ذكرى انتصار شعب بورسعيد على،قوى العدوان الثلاثي ١٩٥٦

النوة وصلت بورسعيد

ورفعت المحافظة بناء على تعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد حالة الاستعداد للتعامل مع النوة تحت إشراف ومتابعة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة وتنفيذ كافة رؤساء الأحياء

وشدد محافظ بورسعيد على عدم مغادرة رؤساء الأحياء لمواقعهم ومتابعة عمليات كسح المياه ومتابعة أعمال محطات الصرف الصحي كل فى نطاق الحي التابع له و الربط مع شركة الصرف الصحي و الشبكة الوطنية للطوارئ

وانتشرت الفرق و الأطقم الفنية باحياء بورسعيد لمتابعة تراكمات المياه نتاج الأمطار و التعامل الفورى معها بالتنسيق مع شركة القناة لمياه الشرب و الصرف الصحي

من جانبه أكد اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع النوة وفق توجيهات اللواء محب حبشي من خلال توفير ماكينات الشفط المتنقلة مع اطقم الأحياء الفنية و انتشار فنيين الكهرباء للتعامل مع أعمدة الكهرباء و كذا الدفع بعمال شركة النظافة للمعاونة و الربط مع سيارات الكسح التابعة لشركة القناة لمياه الشرب و الصرف الصحي

وأضاف سكرتير عام محافظة بورسعيد رفع حالة الاستعداد بغرف عمليات الأحياء للتعامل الفورى مع البلاغات وكذا الربط مع غرف عمليات المديريات الخدمية وفى مقدمتها التعليم نظرا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية و الأنشطة

وأوضح سكرتير عام محافظة بورسعيد أنه تم التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل لرفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تداعيات للنوم ينتج عنها إصابات لاقدر الله

ولفت سكرتير عام محافظة بورسعيد الي التنسيق مع قطاعي الغاز و الكهرباء و هيئة الإسعاف فيما يخص التعامل مع تداعيات النوة .

واختتم اللواء عمرو فكري عرض توجيهات محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق مع اللواء مساعد مدير أمن بورسعيد فيما يخص دور العبادة و متابعة حالة الطرق السريعة و الداخلية من إدارتى المرور و تأمين الطرق وكذا تأهب قوات الحماية المدنية لأى بلاغات قد ترد مشدد على التعاون التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية