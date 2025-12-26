التنمية المحلية تعتذر لـ هبة صبيح.. والحريات تطالب محافظة بورسعيد بمحاسبة المتجاوزين

تلقت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين توضيحًا من الصحفية هبة صبيح أكدت فيه تلقيها اعتذارًا رسميًا من ممثلي وزارة التنمية المحلية عما تعرضت له خلال احتفالات بورسعيد، مع وعد بمحاسبة المعتدي وأنها تقبلت الاعتذار.

ورحبت اللجنة بالخطوة الإيجابية من جانب وزارة التنمية المحلية ودعت كافة الجهات، وفي مقدمتها مسئولي محافظة بورسعيد، إلى الاقتداء بوزارة التنمية المحلية في هذا المسلك المسئول وفتح أفق فوري للحوار ومحاسبة كافة المتورطين في تعطيل الزميلات والزملاء عن القيام بدورهم المهني ومنعهم من دخول ديوان المحافظة والتعامل معهم بأسلوب غير لائق.

وشددت اللجنة على ضرورة إتاحة الفرصة للصحفيين لممارسة عملهم والتزام الجهات الرسمية بالتعامل مع أعضاء النقابة والزملاء من الصحف والمواقع الإلكترونية المعتمدة وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس هيبة الصحافة وكرامة أبنائها.

وأكدت النقابة أنها ستظلُّ تتابع عن كثب كافة الإجراءات لضمان حقوق الزملاء كاملةً.