العثور على هاتف محمول بحديقة في بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله

كشفت واقعة العثور على هاتف محمول بإحدى حدائق بورسعيد العامة بنطاق حي الشرق عن واقعة سطو بالإكراه تعرض لها مسن قعيد داخل منزله لولا عناية الله لفقد حياته.

كان أحد الأشخاص عثر على هاتف محمول بإحدى حدائق بورسعيد العامة فتوجه الي مقر شرطة المواصلات القريبة من الحديقة لتسليمه.

وعقب نشر صور للهاتف على صفحات التواصل للاستدلال على صاحبه كشف أقارب المواطن صاحب الهاتف عن صاحب الهاتف متعجبين من وقوعه بحديقة عامة حيث ان صاحب الهاتف قعيد عاجز عن الحركة.

العثور على هاتف محمول بحديقة فى بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله

وبالتوجه الي منزل قريبهم صاحب الهاتف ويدعي على الدسوقي بالغ من العمر ٨٦ سنة مدير التموين الطبي بورسعيد سابقا ويقيم بشارع صلاح سالم أعلى صيدلية البرج وجدوه مقيد بالفراش.

وأكد أقارب المجني عليه وجود عتلة حديدية بجوار باب المنزل وفور دخولهم أفاد المجني عليه بأنه فوجئ بشخصين داخل منزله فجرا وتهديده بالقتل ان لم يكشف لهم عن الأموال الموجودة بالمنزل.

وأكد المجني عليه انه ابلغهم ان أمواله بالبنك غير انهم لم يتراجعوا وقام أحدهم بكتم انفاسه فيما قام الاخر بالبحث فى الشقة حتى عثر على حقيبة بها مبلغ كبير من المال لافتا انه دائم وضع أمواله بالمنزل

هذا وقد تحرر المحضر اللازم عقب سماع أقوال المجني عليه بالمنزل و شكل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث و ضبط الجناة وانتداب فريق الأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المنطقة و منطقة العثور على الهاتف المحمول لتحديد هوية الجناة.