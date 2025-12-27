قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
محافظات

العثور على هاتف محمول بحديقة في بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله

العثور على هاتف محمول بحديقة فى بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله
العثور على هاتف محمول بحديقة فى بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله
محمد الغزاوى

كشفت واقعة العثور على هاتف محمول بإحدى حدائق بورسعيد العامة بنطاق حي الشرق عن واقعة سطو بالإكراه تعرض لها مسن قعيد داخل منزله لولا عناية الله لفقد حياته. 

كان أحد الأشخاص عثر على هاتف محمول بإحدى حدائق بورسعيد العامة فتوجه الي مقر شرطة المواصلات القريبة من الحديقة لتسليمه. 

وعقب نشر صور للهاتف على صفحات التواصل للاستدلال على صاحبه كشف أقارب المواطن صاحب الهاتف عن صاحب الهاتف متعجبين من وقوعه بحديقة عامة حيث ان صاحب الهاتف قعيد عاجز عن الحركة. 

العثور على هاتف محمول بحديقة فى بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله 

وبالتوجه الي منزل قريبهم صاحب الهاتف ويدعي على الدسوقي  بالغ من العمر ٨٦ سنة مدير التموين الطبي بورسعيد سابقا ويقيم بشارع صلاح سالم أعلى صيدلية البرج وجدوه مقيد بالفراش. 

وأكد أقارب المجني عليه وجود عتلة حديدية بجوار باب المنزل وفور دخولهم أفاد المجني عليه بأنه فوجئ بشخصين داخل منزله فجرا وتهديده بالقتل ان لم يكشف لهم عن الأموال الموجودة بالمنزل. 

وأكد المجني عليه انه ابلغهم ان أمواله بالبنك غير انهم لم يتراجعوا  وقام أحدهم بكتم انفاسه فيما قام الاخر بالبحث فى الشقة حتى عثر على حقيبة بها مبلغ كبير من المال لافتا انه دائم وضع أمواله بالمنزل 

هذا وقد تحرر المحضر اللازم عقب سماع أقوال المجني عليه بالمنزل و شكل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث و ضبط الجناة وانتداب  فريق الأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المنطقة و منطقة العثور على الهاتف المحمول لتحديد هوية الجناة. 

بورسعيد حوادث بورسعيد حي الشرق سطو بالاكراه

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

الانتخابات

سير هادئ للعملية الانتخابية دون مخالفات في إمبابة

الاحتلال

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها الصاروخي

نتنياهو

القدرات الصاروخية الإيرانية تشعل قلق إسرائيل وأمريكا قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

