وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يفتتحون ستوديو التربية النوعية

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، ستوديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والستين.

وخلال الافتتاح، تفقد الحضور مكونات الاستوديو وما يضمه من تجهيزات تعليمية وفنية حديثة، تم تصميمها وفق أحدث المعايير الأكاديمية والتكنولوجية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وصقل مهارات الطلاب عمليًا، خاصة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا التعليمية.

وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يفتتحون ستوديو كلية التربية النوعية

وأشاد وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد بمستوى التجهيزات المتقدمة داخل الاستوديو، مؤكدين أنه يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية التعليمية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة بورسعيد أن إنشاء الاستوديو يأتي في إطار خطة الجامعة لتحديث إمكاناتها التعليمية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب متطلبات سوق العمل، وتسهم في إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة.

ويأتي افتتاح الاستوديو ضمن سلسلة من الافتتاحات والمشروعات التعليمية والخدمية التي تشهدها جامعة بورسعيد تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بما يعكس التعاون المثمر بين الجامعة وأجهزة الدولة لخدمة أبناء بورسعيد.