وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد

أدى الأستاذ الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء أح محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس والمحافظين السابقين لمحافظة بورسعيد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة ، صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بحي العرب ، والتي تم نقلها على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري ، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" وبحضور نواب المحافظة و القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وزيرا " الأوقاف و التعليم العالي" ومفتي الجمهورية والمحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني و نائب رئيس هيئة قناة السويس يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي

وتقدم محافظ بورسعيد و الوزراء الحضور و المحافظين السابقين و قائد الجيش الثاني الميداني و نائب رئيس هيئة قناة السويس بالتهنئة لابناء مدينة بورسعيد بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، متمنين أن تعاد على بورسعيد واهلها في خير ورخاء وتنمية

و عكست المشاركة الواسعة للقيادات بالدولة المصرية مكانة محافظة بورسعيد التاريخية ودورها الوطني، حيث حرصت القيادات المشاركة على التواجد بين أبناء المحافظة في هذه المناسبة الغالية، تأكيدًا على قيم الانتماء والاصطفاف الوطني، وتخليدًا لذكرى ملحمة الصمود والنصر التي سطرها أبناء بورسعيد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ69 «عيد النصر».

ومن المقرر، أن يشهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، يرافقه الضيوف افتتاح المستشفى الجامعي عقب صلاة الجمعة