تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاستعدادات النهائية بمقر المطبعة السرية وذلك قبل انعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية المطبعة وسير العمل وفق الضوابط والتعليمات المنظمة.

جاء ذلك رفقة الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وكان في استقبال سيادته الأستاذ محمد حجازي مدير المطبعة السرية وطاقم العمل المعاون حيث تفقد مدير المديرية مراحل إعداد وطباعة الامتحانات وراجع الإجراءات التأمينية والتنظيمية المتبعة لضمان سرية الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

الغرباوي يتابع آخر استعدادات مطبعة بورسعيد السرية لامتحانات نصف العام

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تحرص على توفير مناخ آمن ومنضبط لعملية إعداد الامتحانات بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مشددًا على الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة في الطباعة والمراجعة والتغليف.

وأشار مدير المديرية إلى أن تعليم بورسعيد يحظى بدعم كبير من معالي اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد الأمر الذي أسهم في توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدعم المطبعة السرية والاستعداد للامتحانات قبل انعقادها بوقت كاف بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها بصورة مشرفة.

وأوضح الغرباوي أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام سوف تُعقد بنظام البوكليت وهو نظام يجمع بين ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة في كراسة واحدة بما يحد من فرص الغش ويحقق مزيدًا من الانضباط داخل اللجان ويساعد الطالب على تنظيم الإجابة بشكل أفضل كما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في التصحيح.

وفي ختام جولته وجّه مدير المديرية الشكر للعاملين بالمطبعة السرية مثمنًا جهودهم المبذولة ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق صالح العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.