قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغرباوي يتابع آخر استعدادات مطبعة بورسعيد السرية لامتحانات نصف العام

الغرباوي يتابع آخر استعدادات مطبعة بورسعيد السرية لامتحانات نصف العام
الغرباوي يتابع آخر استعدادات مطبعة بورسعيد السرية لامتحانات نصف العام
محمد الغزاوى

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاستعدادات النهائية بمقر المطبعة السرية وذلك قبل انعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية المطبعة وسير العمل وفق الضوابط والتعليمات المنظمة.

جاء ذلك رفقة الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وكان في استقبال سيادته الأستاذ محمد حجازي مدير المطبعة السرية وطاقم العمل المعاون حيث تفقد مدير المديرية مراحل إعداد وطباعة الامتحانات وراجع الإجراءات التأمينية والتنظيمية المتبعة لضمان سرية الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

الغرباوي يتابع آخر استعدادات مطبعة بورسعيد السرية لامتحانات نصف العام

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تحرص على توفير مناخ آمن ومنضبط لعملية إعداد الامتحانات بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مشددًا على الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة في الطباعة والمراجعة والتغليف.

وأشار مدير المديرية إلى أن تعليم بورسعيد يحظى بدعم كبير من معالي اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد الأمر الذي أسهم في توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدعم المطبعة السرية والاستعداد للامتحانات قبل انعقادها بوقت كاف بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها بصورة مشرفة.

وأوضح الغرباوي أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام سوف تُعقد بنظام البوكليت وهو نظام يجمع بين ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة في كراسة واحدة بما يحد من فرص الغش ويحقق مزيدًا من الانضباط داخل اللجان ويساعد الطالب على تنظيم الإجابة بشكل أفضل كما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في التصحيح.

وفي ختام جولته وجّه مدير المديرية الشكر للعاملين بالمطبعة السرية مثمنًا جهودهم المبذولة ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق صالح العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم المطبعة السرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور بعد انتهاك خصوصيتها.. تفاصيل

ريهام عبدالغفور

بحبك يامحترمة ياخلوقة.. صفاء الطوخي تدعم ريهام عبدالغفور

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر الترجمة العربية لرواية «هيرلاند: بلد النساء»

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد